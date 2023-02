Essai - BMW iX1 : 100 % électrique, 100 % BM !

Dans la gamme X1, l’iX1 xDrive 30 est le « petit » SAV (comprendre : Sports Activity Vehicle) qui permet de passer au 100 % électrique dans l’univers BMW. C’est une première marche, incontestablement Premium, séduisante par son image statutaire. L’iX1 se distingue par sa jolie ligne extérieure, son confort intérieur avec des sièges avant qui offrent un excellent maintien et des assises arrière fractionnables. Son volume de coffre (jusqu’à 490 l) est préservé malgré la présence des batteries. Il est proposé avec quatre niveaux de finition dont un réservé aux professionnels.

Au volant, on ne peut que se féliciter de l’ergonomie du BMW cockpit avec son double pavé numérique et ses deux écrans de 10,25” et 10,7” : central et légèrement incurvé pour faciliter les fonctions tactiles, ce dernier accueille notamment le système de cartographie sophistiqué qui intègre avec l’OS 8.0 la réalité augmentée.

Un nouveau plaisir de conduire

L’un des principaux atouts du iX1 est sa compacité. Cela le rend agile en circulation urbaine et parfaitement stable sur route et autoroute même quand les conditions météo ou l’état de la chaussée se dégradent. La transmission intégrale de ce modèle iXDrive30 est particulièrement efficace. Avec les très nombreuses ADAS proposées en série ou en option ou encore les suspensions adaptatives avec amortissement sélectif, elle concourt à donner une impression de sécurité assez unique. On peut ainsi profiter au mieux des 313 chevaux et surtout du couple de 494 Nm. Quoiqu’en disent certains, oui, on peut prendre du plaisir à conduire une voiture 100 % électrique, vite mais toujours en souplesse. Et franchement, si, par manque d’habitude sans doute, on garde un œil sur l’autonomie (438 km maximum), il n’est pas besoin d’être obnubilé par les consommations. On roule en toute confiance jusqu’à la prochaine borne. L’iX1 se recharge sur courant alternatif (11 kW ou, en option, 22 kW maximum) ou en moins de 30 minutes de 10 à 80 % sur courant continu (130 kW maximum). Bonne surprise, BMW France offre une année de recharge sur le réseau ultra-rapide Ionity ! La mauvaise, ce sont les prix. Certes, quand on aime, on ne compte pas, mais dommage que l’iX1 (comme le reste de la gamme) ait augmenté de 2 000 euros depuis le lancement de la nouvelle génération X1 à l’automne 2022.



La gamme, les prix

iX1 xDrive 30 313 ch 7 CV 0 g/km À partir de 57 150 €