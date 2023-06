Essai - BMW iX5 Hydrogen : un SUV à pile à combustible (de niche) qui redéfinit la mobilité verte

C’était au Mondial de l’Auto de Paris 2022. Tout le monde ne parlait que de la voiture française Hopium Machina nourrie à l’hydrogène. Depuis, le soufflé est un peu retombé, mais des constructeurs comme BMW travaillent toujours activement sur cette technologie. Présenté en 2019, le SUV iX5 Hydrogen a été produit à 100 exemplaires, uniquement destinés à des tests au long cours. Sa particularité ? Une pile à combustible qui utilise l’hydrogène pour produire de l’électricité grâce à une réaction chimique – baptisée oxydoréduction – entre l'hydrogène gazeux des réservoirs et l'oxygène de l'air.

Le BMW iX5 est donc motorisé par une pile à combustible forte de 170 ch. Une batterie de 231 ch vient aussi en renfort. Sa grande réserve de puissance s’enclenche lorsque le conducteur écrase la pédale de droite et permet au SUV de bénéficier jusqu’à 401 ch. Malgré sa masse d’enclume, le BMW iX5 accélère très fort. Un plaisir non coupable puisqu’il ne brûle « que » de l’hydrogène et non des carburants fossiles. Sur notre essai, nous avons consommé 1,3 kgH2/100 km. De quoi parcourir jusqu’à 460 km (le réservoir d’hydrogène fait 6 kg).

Un plein très rapide

Davantage que l’autonomie, c’est la durée du plein qui séduit, puisqu’il ne faut guère compter plus de 5 minutes pour un ravitaillement complet ! À environ 15 euros le kg d’hydrogène, le passage à la pompe vous coûtera 90 euros, ce qui positionne le iX5 à mi-chemin entre un électrique et un thermique en termes de coûts. Toujours à l’état de prototype, le SUV ainsi équipé roule dans un silence de cathédrale, et offre un comportement routier étonnant d’équilibre malgré son gabarit. Seul son volume de coffre est pénalisé par la présence de la batterie.

Au final, et à condition de pouvoir compter sur un hydrogène vert (produit à partir d’un réseau d’éoliennes et de l’eau de mer comme au sein de l’usine Lhyfe basée à Bouin), le BMW iX5 incarne une alternative très crédible aux voitures électriques « classiques ». Mais son avenir dépendra des infrastructures de ravitaillement, pour l’heure trop faibles.