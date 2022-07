Essai - BMW Série 2 Active Tourer : monospace caché

Le modèle, qui a vu le jour pour la première fois en 2014, bénéficie aujourd’hui d’une toute nouvelle génération qui, au vu des tendances actuelles, jouent sans se cacher la carte du crossover. Mais ne vous laissez pas prendre à son jeu : l’Active Tourer reste avant tout un monovolume désormais disponible en une seule version cinq places qui a pris en gabarit - comptez 5 cm supplémentaires en longueur pour 2 cm de plus en hauteur. L’empattement reste néanmoins inchangé (2 670 mm), ce qui n’enlève rien à l’espace intérieur largement généreux pour le conducteurs et ses passagers, à l’avant autant qu’à l’arrière à l’exception d’une place centrale un petit peu trop raide et étroite. Les nombreux espaces de rangement et le coffre de 470 litres contribuent aussi largement au caractère fonctionnel du modèle, avec la possibilité de gagner facilement en volume avec la banquette coulissante sur 13 cm mais disponible en option.

Le diesel lui va si bien

Cette nouvelle Série 2 Active Tourer bénéficie en outre d’un style bien plus affirmé en adoptant la nouvelle double calandre de la marque qui accompagne avec style une silhouette plus élancée. Le modèle est déjà disponible avec trois moteurs dont un diesel de 150 chevaux, relié de série à une boîte de vitesses double embrayage à sept rapports, qui ravira les gros rouleurs en recherche d’autonomie et de sobriété. Car avaler plus de 900 km d’un trait n’effraie pas notre version d’essai dotée d’une capacité de réservoir étendue. Côté consommations, si les chiffres du constructeur allemand sont comme à l’habitude légèrement optimistes, le tableau de bord nous indique un 6,2 litre de moyenne. Un résultat tout à fait honorable qui saura ravir les gestionnaires de parc cherchant à contenir le TCO de leurs gros rouleurs. Notons enfin, que deux modèles hybrides rechargeables, dotés d'une puissance allant de 245 ch à 326 ch pour une autonomie en mode 100 % électrique allant jusqu'à 80 km, viendront étoffer la gamme à l'été 2022.

BMW Série 2 Active Tourer : la gamme, les prix

Essence 218i 136 ch 7 CV CO 2 : 140 – 150 g/km À partir de 34 200 € 220i 156 cg + 19 ch e-boost 8 CV CO 2 : 133 – 142 g/km À partir de 36 600 € Diesel 218d 150 ch 8 CV CO 2 : 125 – 134 g/km À partir de 36 400 €