Essai - Citroën ë-C4 X : modèle de transition

Il y avait, semble-t-il, un trou à combler dans la gamme Citroën. En ce début d’année 2023, les Chevrons ont décidé de lancer – comme Peugeot avec la 408 – un nouveau modèle pas vraiment attendu et assez difficile à classer. Le duo C4X/ë-C4 X. Mêlant « une silhouette fastback, l’attitude moderne d’un SUV et le cachet intemporel d’une quatre-portes », ce tandem est « une alternative aux modèles classiques de berlines et aux SUV de taille moyenne », pour la marque dont les communicants n’hésitent pas non plus à employer le terme de « limousine ».

Ses dimensions (4,60 mètres) demeurent modestes pour y prétendre même si cette remplaçante de la Citroën C-Élysée a de la place à revendre. Logique : cette berline à coffre est avant tout destinée, sur le marché français, à la clientèle professionnelle que sont les flottes de taxis et de VTC. De gros rouleurs – contraints eux aussi, de mener leur transition énergétique – ayant besoin d’espace pour les passagers et leurs bagages. À l’arrière, si les assises trop courtes gâchent un peu le voyage, l’espace aux genoux est généreux ainsi que le volume de coffre porté ici à 510 litres contre 380 litres pour une classique ë-C4.

Être zen en Citroën

À la conduite, la Citroën ë-C4 X n’offre rien de révolutionnaire. Sans surprise, ce véhicule n’est pas adapté pour réaliser des chronos sur circuit. Des périphériques embouteillés lui conviendront mieux. Sa motorisation électrique de 100 kW (136 ch) et les suspensions à butées hydrauliques progressives apportent calme et confort. Il n’empêche que le tout apparaît comme bien trop placide et sujet aux mouvements de caisse contrairement aux versions thermiques (essence ou diesel) plus rageuses et joueuses.

L’autonomie de 360 kilomètres offerte par la batterie de 50 kWh est correcte pour l’usage ciblé mais limitée pour en faire l’unique voiture d’un foyer. Aussi, cette Citroën ë-C4 X est un bon outil de transition pour les flottes (et notamment les administrations) afin d’adopter le véhicule électrique et surclasser légèrement les collaborateurs, sans aller sur un segment supérieur. Reste à faire passer les tarifs plutôt corsés.

Citroën ë-C4 X : la gamme, les prix* Version Puissance Fisca. Tarif Citroën ë-C4 X 100 kW Feel 136 ch 4 CV 41 900 € Citroën ë-C4 X 100 kW Feel Pack 136 ch 4 CV 42 250 € Citroën ë-C4 X 100 kW Shine 136 ch 4 CV 44 300 € Citroën ë-C4 X 100 kW Shine Pack 136 ch 4 CV 45 400 €

* Bonus écologique non-déduit (- 3 000 € pour les pros).