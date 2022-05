Essai - Cupra Born : sportive sous tension

Rares sont les véhicules électriques qui ont du tempérament à revendre et procurent un certain plaisir de conduire. En matière d’électromobilité, des véhicules « puissants » – affichant plusieurs centaines de kilowatts (ou de chevaux) sur leur fiche technique – peuvent se révéler sans grande personnalité sur route.

Ex-label sportif du constructeur espagnol Seat et désormais marque à part entière de la galaxie Volkswagen, Cupra n’entend clairement pas s’inscrire dans cette logique au moment de commercialiser son premier véhicule zéro émission. Bâtie sur la plateforme MEB du groupe automobile allemand, dédiée aux véhicules 100 % électriques, la Cupra Born est une compacte de 4,32 mètres de long aux faux airs de monospace.

Étroitement dérivée de sa cousine, la Volkswagen ID.3, elle s’en distingue en de nombreux points. Si les deux véhicules partagent un certain nombre de pièces et d’équipements, l’Espagnole possède un style propre et musclé. Lignes anguleuses, ailes élargies, bas de caisse travaillés, face avant plus expressive, diffuseur et spoiler arrière ainsi qu’une signature lumineuse arrière spécifique font la différence.

Se démarquer de l’ID.3

À l’intérieur, l’organisation générale reste calquée sur celle de sa cousine de Wolfsburg. Nettement mieux finie, la Born a droit à des sièges baquets, une dalle tactile de plus grande dimension (12 pouces) et à une console centrale plus imposante et truffée de rangements. Côté mécanique, en revanche, l’ensemble moteur-batterie proposé pour cette première prise en main n’apporte rien de neuf. Il s’agit du bloc de 150 kW (204 ch) couplé à la batterie de 58 kWh de capacité nette, permettant de parcourir jusqu’à 420 kilomètres entre deux charges complètes.

Avec son châssis rabaissé et des réglages spécifiques (suspensions raffermies), la Cupra Born se montre plus joueuse qu’une Volkswagen ID.3. Bien campée sur ses quatre roues (de 18 à 20 pouces), collée à la route mais néanmoins suffisamment incisive en attaque de virages, douée d’accélérations franches grâce à son couple de 310 Nm, elle sait se montrer à la fois agile et rassurante. Néanmoins, elle n’a pas – encore – le tempérament d’une GTI : peut-être cela sera-t-il le cas de la version VZ à venir. Côté tarifs, la facture est honnête, en regard de l’équipement de série généreux.