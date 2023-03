Essai - Dacia Jogger Hybrid : le choix de la raison

Le Dacia Jogger Hybrid 140 est-il une bonne voiture ? On répondra sans hésiter par l’affirmative car l’irruption sous le capot de cette familiale de la motorisation hybride 140 ch et de sa boîte de vitesses à crabots, empruntées à Renault, apporte des bénéfices déjà observés chez le Losange. Cet ensemble mérite, de nouveau, des compliments pour la douceur de fonctionnement et sa souplesse qui facilitent les reprises et les remises en vitesse. Par rapport à ses sœurs, essence ou GPL, les 30 à 40 ch supplémentaires apportent un supplément de confort de conduite. Supplément de poids aussi avec 130 à 180 kg dus à la batterie. Heureusement, celle-ci loge sous le plancher, à l’emplacement de la roue de secours, ce qui préserve la capacité du coffre (jusqu’à 1 819 dm3 maximum). Comme ses aînées, cette version est disponible en 5 ou 7 places. Les familles apprécieront la facilité avec laquelle la dernière rangée de sièges se manipule pour optimiser la modularité du véhicule en fonction du nombre de passagers.

Une valeur sûre mais gonflée

Au volant, ce Jogger conserve ses qualités avec une tenue de route rassurante, un freinage à la hauteur et ce dans un confort satisfaisant. Tout juste déplorera-t-on un niveau sonore entêtant en vitesse de croisière, du moins par rapport à la même motorisation à bord d’une Clio, par exemple. En revanche, le niveau de finition global, tout comme la qualité des matériaux, laisse sur sa faim. À plus de 26 000 euros sur notre version, on paie cher des plastiques durs et peu valorisants. Sur un Jogger Eco-G 100 (à partir de 16 990 euros en 5 places), on se sent prêt à ce petit sacrifice. Moins quand la facture s’alourdit presque de 10 000 euros. Le rapport qualité/prix est sans doute la faiblesse de ce Jogger Hybrid 140 face à ses propres sœurs. Même s’il s’en sort mieux qu’elles en termes de CO2 et avec une consommation qui descend réellement à 4,9 l sur parcours mixte.

Bien vu Modularité

Ouverture arrière grand format

Barres de toits dépliables À revoir Finitions

Manque de coffre (avec 7 sièges)

Du tissu à pois blancs dans un transport d’enfants

