Essai - Découvrez la Microlino : le quadricycle électrique pratique et rétro pour circuler en ville facilement

Travaux interminables, restrictions de circulation… Circuler en ville est aujourd’hui devenu très contraignant. Partant du constat que l’occupation moyenne d’une voiture est de 1,2 personne et que la distance quotidienne parcourue par un automobiliste est inférieure à 35 km, Micro a souhaité investir le segment du quadricycle lourd à moteur électrique (L7e).

Surfant sur la mode du Néo-rétro à l’instar de la Mini et de la future Renault 5 Electric, la Microlino est une réinterprétation moderne de la BMW Isetta des années 1950, qui avait pour particularité sa porte à ouverture frontale. Craquante, surtout avec une teinte bi-ton (799 euros tout de même), elle offre un accès assez facile à ses deux passagers, qui bénéficient d’ailleurs d’un espace aux coudes très honnête. Le coffre, accessible par un hayon, permet un volume très généreux (230 litres) pour une auto de seulement 2,52 m.

Le coup de cœur est moins prononcé à bord, où l’ambiance est nettement plus austère. L’instrumentation est minimaliste, et les équipements de confort inexistants. Oubliez la clim’, les vitres et rétroviseurs électriques, ni même la direction assistée. C’est une conduite à l’ancienne. Forte de 17 ch pour 500 kg sur la balance, la Microlino offre des accélérations assez énergiques et se faufile avec une belle aisance entre les voitures. Il faudra pourtant s’accoutumer au freinage spongieux et surtout à l’absence (ou presque) d’amortissement sur les rudes pavés parisiens. Pensez aussi à rajouter le rétroviseur central en accessoires (15 euros), bien utile dans la circulation et absent de notre modèle d’essai.

Le choix dans la batterie

Côté batterie, la Microlino offre le choix entre trois unités de respectivement 6 kWh (91 km théoriques), 10,5 kWh (177 km) et 14 kWh (230 km). Le chargeur embarqué de 2,6 kW permet de récupérer de 5 à 80 % de la capacité de la pile entre 3 et 4 heures selon la version.

Jolie, attachante et assez pratique au quotidien, la Microlino est toutefois assez chère, puisqu’elle débute à 17 990 euros (hors bonus de 900 euros) en finition Urban. Mais c’est bien connu, quand on aime, on ne compte pas !