Essai - DS 9 : entre deux eaux

Faire revenir les conducteurs du segment SUV à celui des berlines, telle est l’ambition affichée par DS Automobiles pour sa DS 9. Le constructeur envisage même de placer ce modèle dans le top 3 du segment D – sous influence allemande avec Mercedes et BMW en tête – notamment en France, premier marché de ventes de DS. Alors que 6 immatriculations sur 10 de la marque s’opèrent sur le canal en BtoB, sa berline numéro 9 ne cache également pas cibler une catégorie de clients premium, commerciaux, cadres supérieurs et chauffeurs du CAC 40 tout particulièrement. Il faut dire qu’avec son profil de paquebot – près de 5 mètres de long et 3 mètres d’empattement –, la DS 9 est pensée pour le confort de tous les passagers, qu’ils soient à l’avant comme à l’arrière où ils peuvent aussi profiter de fauteuils massants.

Le confort de roulage, lui, est assuré par le système DS Active Scan Suspension de série qui anticipe les irrégularités de la route tandis que le soudocollage diminue les vibrations. Des bruits parasites déjà atténués par une motorisation hybride rechargeable bénéficiant de la technologie E-Tense. Dans sa version 250 ch, la DS 9 peut parcourir une soixantaine de kilomètres en 100 % électrique. En circulation hybridée, plus poussive hors des voies rapides si l’on n’enclenche pas le mode Sport, elle n’avance que 26 g de CO2 émis pour une consommation de carburant contenue à 1,1 l/100 km. Des performances que la DS 9 360 double presque avec 41 g de CO2/km et 1,8 l/100 km ainsi qu’une autonomie de 47 kilomètres selon le cycle mixte WLTP. Enfin, pour aider le conducteur à adopter le comportement le plus efficace en termes de freinage régénératif, la DS 9 360 embarque une application développée avec le champion de Formule E Jean-Eric Vergne, DS Energy coach, aux effets pédagogiques non négligeables.

Douche de luxe ou luxe douché ?

Comme le proclame DS, « ce sont les petits détails qui font la différence ». Or, si la silhouette extérieure de la DS 9 constitue un pur ravissement pour les yeux, son intérieur s’avère moins convaincant.

En finition Rivoli+, choisie dans 84 % des cas, l’habitacle déploie une orgie de matériaux nobles. Cuir napa répandu sur de larges surfaces, guillochage à tout-va jusque sur les rails de console, mousse à haute densité, Alcantara courant au plafond pour une ambiance feutrée mais rendant l’habitacle oppressant malgré le toit ouvrant… La scénographie se révèle trop clinquante et le chic avancé pas forcément choc. L’horloge B.R.M, dont le côté vintage, voire suranné fait tâche dans le décor surchargé de motifs, en est le meilleur exemple. Outre ce besoin de retrouver la sobriété à sa source, on note que le navigateur obsolète, le manque de fantaisie dans les teintes au catalogue et le placement peu intuitif de certaines commandes, tel le réglage manuel des rétroviseurs dissimulé sous le volant, ne participent pas à moderniser cette berline. Qui se paie pourtant au prix fort alors même que sa production a lieu en Chine...