Essai - DS Automobiles DS 7 : nouvelle jeunesse

Il était le pionnier de la large famille des SUV compacts Stellantis. Apparu sur le marché en 2017, le DS 7 Crossback a tout de suite conquis la clientèle de la jeune marque premium. Qu’il s’agisse de particuliers ou de professionnels. Pour le traditionnel restylage de mi-carrière, les équipes de Thierry Métroz, le patron du style DS Automobiles, y sont allées franchement.

>> À LIRE AUSSI : Le SUV DS 7 Crossback change de visage et de nom

La face avant du véhicule a été remaniée avec une plus grande calandre, des traits de carrosserie plus marqués, des optiques affinées (qui perdent leurs lentilles tournantes) et une signature visuelle revue. Adieu le chapelet de LEDS façon « point perle », place à une pièce de carrosserie lumineuse. Le modèle abandonne surtout ses généreuses surfaces chromées. Un moyen peut-être d’être moins tape à l’œil et de monter encore plus en gamme. L’intérieur, déjà de très bonne facture, gagne un système multimédia revu sur écran de 12 pouces, hélas pas encore exempt de lenteurs.

Le nouveau DS 7 ? Un SUV branché...

Sous le capot subsiste un diesel BlueHDi 130 ch pour les petits budgets ou les très très gros rouleurs. Les autres se tourneront vers de l’hybride rechargeable avec les déclinaisons E-Tense 225, 250 et même 360 ch ! A l’usage, le nouveau DS 7 – ne l’appelez plus Crossback – E-Tense 225 est déjà très convaincant. Sa batterie légèrement plus conséquente (14,2 kWh) grâce à une chimie revue permet de parcourir jusqu’à 65 km en tout-électrique. Une autonomie atteignable au quotidien pour qui roule le pied léger.

>> À LIRE AUSSI : Essai - DS Automobiles DS 4 : premium à la française

L’évolution en tout-électrique permettant d’apprécier encore plus le confort du véhicule garanti par les selleries travaillées ainsi que le système DS Active Scan Suspension qui scrute la route en permanence pour adapter le comportement du véhicule à celle-ci. Sûrement pas le plus sportif ou dynamique de sa catégorie, le DS 7 E-Tense 225 ne craint pas d’avaler les kilomètres, affichant des consommations raisonnables (5l/100 km). Leader des SUV premium électrifiés, le DS7 affiche en revanche des tarifs en hausse…