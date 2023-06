Essai - DS Automobiles DS3 BlueHDi : le thermique, c’est (encore) pratique !

Lancé en 2018, dans le cadre du Mondial de Paris, le crossover urbain DS 3 Crossback permet d’accéder à l’univers du constructeur premium DS Automobiles. Fabriqué en France, au sein de l’usine Stellantis de Poissy, il ne rencontre hélas qu’un succès d’estime. Seuls 28 762 exemplaires ont été immatriculés dans l’Hexagone, d’après nos données, dont 5 269 unités auprès de la clientèle BtoB.

Arrivé à mi-vie, ce SUV reçoit une session de « chrome détox ». Le restylage se concentre sur les faces avant et arrière qui s’offrent des joncs noirs à la place de ceux chromés. La calandre est plus anguleuse tandis que les optiques à LEDS sont de série. À l’arrière le lettrage Crossback disparaît – le véhicule est renommé DS3 – au profit du nom de la marque.

Dans l’habitacle, l’écran central tactile voit sa taille progresser à 10,3 pouces et offre la dernière évolution du système multimédia de Stellantis. Enfin, le volant repris de la compacte DS 4 rassemble sur ses branches les fonctions liées au régulateur-limiteur de vitesse.

Une palette de motorisation complète

À l’heure où les nouvelles autos ne jurent que par la fée électricité, le DS3 peut encore être commandé en essence (1.2 l PureTech 100 et 130 ch) ainsi qu’avec le quatre-cylindres diesel 1.5 l BlueHDi de 130 ch, associé à la boîte automatique à double embrayage EAT8.

Contact mis, les claquements entendus et les vibrations ressenties trahissent bien la présence d’un diesel sous le capot. Les montées en régime aussi. Dans le monde du silence imposé par le passage à l’électrique, on se surprend à apprécier la sonorité de la mécanique. Presque sportive. Si la boîte EAT8 manque parfois de réactivité, l’agrément de conduite est globalement très bon.

Ce petit véhicule diesel excelle sur autoroute : il avale les kilomètres avec des consommations qu’on ne pensait plus obtenir. Selon DS Automobiles, le DS3 boit 5,1 l/100 km. Au cours de cet essai de plus de 400 kilomètres sur routes variées et en saison hivernale, 4,8 l/100 km ont été relevé. L’option diesel est donc encore à considérer dans les flottes !

DS Automobiles DS 3 BlueHDi : la gamme, les prix