Essai - Fiat E-Ulysse : nom connu, monospace différent

Ulysse. Après avoir disparu une douzaine d’années du catalogue Fiat, une belle odyssée, le monospace revient dans le réseau Fiat avec la mécanique 100 % électrique de 100 kW (136 ch) bien connue dans le groupe Stellantis, couplée avec des batteries de 50 et 75 kWh. La première offre une autonomie (WLTP) de 230 km et se recharge complètement en 5 heures sur une borne AC 11 kW. La seconde permet jusqu’à 330 km et demande 7 h 30 pour récupérer 100 % de son énergie sur le même type de borne ou 45 minutes pour retrouver 80 % de sa capacité sur un chargeur ultra-rapide DC 100 kW. Des chiffres à prendre avec discernement. Lors de notre essai à Turin, avec l’E-Ulysse Lounge 75 kWh long (5,31 m), nous aurions à peine atteint les 260 km, bien que nous ayons adopté non pas le mode de conduite « éco », mais une véritable éco-conduite et eu largement recours au freinage régénératif. L’agrément de conduite n’en était pas moins au rendez-vous. Au volant, c’est 100 % « no stress ». Exactement ce que l’on peut attendre d’un véhicule électrique.

Une version Lounge pensée pour des transports VIP

L’E-Ulysse, remarquable de confort, peut être le véhicule de fonction idéal pour un collaborateur ayant une famille recomposée et du coup de nombreux enfants et des bagages à transporter. Ce monospace peut en effet accueillir à son bord jusqu’à huit personnes et offrir, quand toutes les places sont occupées, jusqu’à 900 l de volume de coffre sur la version standard, 1 500 l sur la version longue. Si l’on doit utiliser l’E-Ulysse comme navette VIP, pas d’hésitation : on optera pour la finition Lounge avec ses grands sièges cuir qui peuvent être disposés en configuration salon et son toit panoramique en verre. Les matériaux sont de qualité, les finitions soignées et l’équipement au plus haut niveau avec tous les Adas de dernière génération. Pour ce qui est du système d’infodivertissement, un écran tactile de 7’’ pour l’ensemble des services et notamment Connect Nav’ (TomTom) pour tout savoir du trafic, des emplacements de parking, de la météo locale, etc.

Fiat E-Ulysse : la gamme, les prix

Fiat E-Ulysse Standard 50 kWh 136 ch 4 CV CO 2 : 0 g/km 54 900 € Fiat E-Ulysse Standard 75 kWh 136 ch 4 CV CO 2 : 0 g/km 60 900 € Fiat E-Ulysse Lounge Standard 50 kWh 136 ch 4 CV CO 2 : 0 g/km 68 100 € Fiat E-Ulysse Lounge Long 75 kWh 136 ch 4 CV CO 2 : 0 g/km 69 100 €