Essai - Fiat Scudo : retour à Hordain pour le fourgon compact

C’était attendu et il n’y a pas de surprise. Le nouveau Fiat Scudo ne diffère que peu des Peugeot Expert, Citroën Jumpy, Opel Vivaro et doit aussi affronter le Toyota ProAce. Pour choisir entre ces modèles, le client professionnel doit s’interroger sur tout… ce qui ne leur est pas commun : le réseau et la qualité du service après-vente, les financements... L’expérience en ce domaine est essentielle et les fidèles de la marque ne se poseront pas de question : ils feront de nouveau confiance à leur distributeur Fiat.

Le nouveau Scudo a toutes les caractéristiques d’un fourgon compact polyvalent. Il bénéficie d’une gamme (assez) large (trois longueurs, quatre motorisations diesel) avec, notamment une astucieuse version Cabine approfondie (fixe ou repliable). Dans toutes les configurations, il reste un utilitaire urbain capable de sortir de la ville. Le meilleur compromis pour ceux qui n’ont pas l’obligation de passer en 100 % électrique, est la version diesel 2,0 l Multijet/145 ch, une mécanique de référence.

Grand confort et belle maniabilité

Le Scudo a des volumes de charge satisfaisants, de 4,6 à 6,1 m3 et même 6,6 m3 avec le système Moduwork pour transporter des objets de 4 m sur la version Maxi qui peut emporter jusqu’à 1,4 t de marchandises ou de matériel. Le rapport prix/équipements est l’un de ses atouts. Il reçoit une pléiade d’Adas dès le premier niveau de finition Business, à laquelle pour 1 750 euros HT (un avantage client de 30 %), on ajoute en finition Pro Lounge l’aide au stationnement arrière, une caméra de recul et un système multimédia avec un écran de 7“ pour l’info-divertissement et la navigation. Au volant, le Scudo se distingue par son grand confort quelle que soit la charge, mais également par sa maniabilité dans la circulation urbaine, sa stabilité sur route et autoroute. Les responsables de parc soucieux de la santé des utilisateurs apprécieront et ils ne manqueront pas de leur demander d’adopter une écoconduite pour que les consommations restent raisonnables pour ménager le TCO.

Fiat Scudo : la gamme, les prix

Fiat Scudo 1,5 l MultiJet BMV6 100 ch 7 CV 27 050 € Fiat Scudo 1,5 l MultiJet BMV6 120 ch 7 CV 28 550 € Fiat Scudo 2.0 l MultiJet BMV6 145 ch 7 CV 30 450 € Fiat Scudo 2.0 l MultiJet BVA 8 145 ch 7 CV 31 900 € Fiat e-Scudo Électrique (batterie 50 kWh) 136 ch 9 CV 35 750 € Fiat e-Scudo Électrique (batterie 75 kWh) 136 ch 9 CV 40 750 €