Essai - Ford Mustang Mach-E : (re)naissance américaine

Ford a surpris. En décidant de nommer son premier « vrai » véhicule 100 % électrique Mustang – comme l’illustre modèle né en 1965 – les réactions ont été vives. Il est bien évident que le SUV zéro émission lancé début 2021 n’a rien à voir avec le coupé sportif abritant V6 et autres V8 gavés au sans-plomb… et rejetant des centaines de grammes de CO2, (et autres polluants atmosphériques) au kilomètre parcouru.

Galbé, doté d’un pavillon fuyant mais pas très haut sur pattes pour la catégorie, le Mustang Mach-E s’inscrit dans la catégorie des SUV raffinés et sportifs. Sportif par ses caractéristiques techniques en développant jusqu’à 487 chevaux et proposant des packs batterie allant jusqu’à 99 kWh. De quoi garantir une autonomie maximale de 540 kilomètres. Raffiné par les prestations offertes et le niveau d’équipement.

La présentation générale est agréable, malgré une abondance de plastiques typiques des productions américaines. Elle comprend un combiné numérique petit format et une immense dalle tactile positionnée verticalement au centre de la planche de bord… façon Tesla. Un équipement riche en informations qui nécessite un certain temps d’adaptation, notamment pour maîtriser les commandes de ventilation, et hélas de quitter la route des yeux pour se repérer et valider ses choix.

L’appel du large

Au volant du Ford Mustang Mach-E, un temps d’adaptation est là encore nécessaire. Il faut maîtriser ses proportions. Taillé pour les grands espaces américains, le véhicule n’est pas des plus à l’aise dans les centres urbains. Une sensation qui sera partagée par son conducteur : la faute aux épais montants de pare-brise et à une rétrovision arrière perfectible.

Mécaniquement, rien de particulier à signaler, la cavalerie généreuse (351 chevaux) de cette version à quatre roues motrices et grande autonomie permet d’emmener les 2 182 kg de l’engin, ses passagers et bagages à bon port. À condition de privilégier les modes Whisper et Normal, de ne pas enfoncer brutalement la pédale de droite… et d’éviter de voyager de nuit par des températures glaciales. Faute de quoi, l’autonomie fond alors rapidement et trouver une borne de recharge en service met les nerfs à rude épreuve. Même si Ford est membre fondateur du réseau de charge rapide Ionity, en plein développement sous nos contrées.