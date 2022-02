Essai - Ford Transit Custom Trail : "tout chemin" mais pas que...

Le Ford Transit a vu sa gamme s'enrichir pour pouvoir évoluer en tout chemin. Facilement repérables, ces versions Trail du Custom et du Transit 2t aujourd’hui, du Transit Connect d’ici peu, adoptent une ligne extérieure spécifique et joliment agressive. L’habitacle avec ses sièges en cuir traité, sa climatisation et son pare-brise chauffant pour lutter contre le gel apporte un confort maximum même par grand froid.



Si le Ford Transit 2t se voit doté d’une transmission intégrale « Intelligent AWD », ce n’est pas le cas du Transit Custom Trail. Cette version à la garde au sol rehaussée reçoit un système « mLSD », un différentiel à glissement limité, pour une motricité renforcée. Sur chaussée détrempée, c’est une garantie de sécurité supplémentaire puisqu’on obtient une meilleure adhérence. C’est cependant en tout chemin que le système mLSD démontre toute son utilité : cela ne fait naturellement pas du Custom un véhicule de franchissement, mais il s’affranchit des creux et bosses sans difficulté.

Une hybridation légère efficace

Ford propose sur le Transit Custom Trail ses moteurs 2.0 l EcoBlue (boîte manuelle 6 ou boite automatique) et 2.0 l EcoBlue Hybrid (mHEV) uniquement en boite manuelle 6, déclinés en 130, 170 et 185 ch. La version 2.0 l EcoBlue Hybrid 170 ch est d’un bel équilibre. Ses consommations sont raisonnables aussi bien en circulation urbaine que sur route ou « hors route ». Conclusion : l’hybridation légère joue son rôle.

Ford a basé les versions Trail sur la finition Trend Business, bien équipée. Toutes les versions bénéficient d’un modem 4G et donc d’une connexion Internet. Le Ford Pass Connect, gratuit pendant 10 ans, est de série. Pour gérer un parc de 5 véhicules ou plus, on peut, moyennant finance, lui substituer le Ford Pass Connect Pro.

Pour les gestionnaires de parc, le Ford Transit Custom Trail 2.0 l 170 ch EcoBlue Hybrid mLSD se justifie encore plus quand les utilisateurs roulent au moins une partie de l’année dans des conditions météorologiques dégradées ou s’ils ont besoin d’accéder à des chantiers « off road ». Proposée à un prix raisonnable, cette version donnera de l’entreprise ou du professionnel qui l’adoptera, une image différente et dynamique.