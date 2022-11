Essai - ID.Buzz : Cargo emblématique

En faisant renaître son célèbre Combi, Volkswagen crée littéralement le buzz autour de ce nouveau modèle désormais 100 % électrique et disponible en version 5 places pour les familles ou 3 places pour les professionnels. Cette déclinaison Cargo se veut d’ailleurs bien plus qu’un outil de travail puisque la modernité stylistique et technologique du véhicule s’ajoute à un fort capital sympathie. Il restera cantonner à certains usages comme la livraison du dernier kilomètre ou la messagerie et le transport de colis.

Avec l’ID. Buzz Cargo, qui devrait représenter un tiers des volumes du modèle, Volkswagen renforce sa proposition avec un des utilitaires électriques les plus modernes du marché. Il est proposé de série avec trois places en cabine : un siège conducteur plus une banquette biplace. En option, un siège individuel est disponible pour le passager avant. Seul fourgon à être basé sur une plateforme 100 % électrique, puisque les véhicules de la concurrence sont des dérivés de thermiques, cela lui confère plusieurs avantages : un meilleur positionnement des batteries, un rayon de braquage identique à une Golf et une autonomie supérieure à 400 kilomètres. Des caractéristiques rationnelles auxquelles s’ajoute un très bon confort, l’ID.Buzz Cargo étant dérivé d’une version VP. On y retrouve des prises USB pour la recharge des éléments de travail, des écrans digitaux et un infotainment performants, la conduite autonome… Les software « over the air » permettent aussi d’avoir un véhicule qui évolue et de garantir de bonnes valeurs résiduelles. Derrière le poste de conduite, on retrouve une cloison fixe séparant l’espace de chargement. Disponible en option avec une fenêtre ou une trappe, elle assure une excellente insonorisation de la partie fourgon participant ainsi au confort du conducteur et de ses passagers. Le chargement peut être sécurisé au plancher au moyen d’œillets d’arrimage et sur les parois latérales à l’aide de rails d’arrimage. L’ID.Buzz Cargo est équipé de série de deux portes arrière battantes et d’une porte coulissante côté passager. En option, un hayon à large ouverture et une porte coulissante supplémentaire côté conducteur sont disponibles. En plus des différentes options de personnalisation, une version Flex Cab est actuellement à l’étude pour une arrivée sur le marché début 2024.

Limité à certains usages

Avec un espace de chargement d’une capacité de 3 900 litres et une charge utile limitée à 632 kg, l’ID.Buzz fait moins bien que ses concurrents. Si le Cargo peut facilement embarquer deux europalettes et tracter jusqu’à une tonne, il lui sera difficile de transporter des matériaux ou de l’outillage lourds sur des chantiers. Il restera cantonné à certains usages comme la livraison du dernier kilomètre ou la messagerie et le transport de colis. « Nous aurions pu augmenter la charge utile en diminuant la capacité de la batterie mais cela se serait fait au détriment de l’autonomie », confie Xavier Chardon, président de Volkswagen Group France lors de notre essai. C’est donc là une véritable stratégie de marque qui s’impose, le constructeur allemand considérant avoir atteint un bon compromis avec un véhicule qui saura répondre aux contraintes des professionnels face au durcissement de certaines réglementations, comme les zones à faibles émissions. De plus, la capacité de recharge est élevée, jusqu’à 170 kWh pour 200 kilomètres en 10 minutes.

Confort de conduite au rendez-vous

Sur la route, l’ID.Buzz Cargo signe une expérience convaincante. La propulsion électrique de 150 kW (204 chevaux) fournit instantanément son couple maximal de 310 Nm. Le véhicule vire à plat, se tient dans les virages grâce à la batterie intégrée dans le soubassement qui réduit nettement le centre de gravité. À vide, notre version d’essai s’est aussi montrée très performante du côté de la consommation avec une moyenne de 16 kWh sur un trajet de 130 kilomètres et une vitesse de navigation à 40 km/h. Un résultat rendu possible par la dernière génération de l’ID. Software qui gère au mieux la batterie et l’autonomie. Ce Cargo est donc idéalement taillé pour la ville avec une autonomie urbaine qui pourra facilement atteindre près de 500 km, même si celle-ci sera réduite de 15 à 20 % selon le poids du chargement.

Enfin, l’ID.Buzz Cargo dispose d’un grand choix d’aides à la conduite, comme le Travel Assist avec échanges de données et changement de voies assistés. La technologie Car2X (avertit des dangers de proximité) et le système de surveillance périmétrique Front Assist avec détection des cyclistes et des piétons, pour une assistance au freinage d’urgence autonome, sont également inclus de série. On regrettera seulement parfois un mauvais calibrage comme pour la gestion automatique du régulateur de vitesse avec reconnaissance des panneaux pas toujours optimale.

Bien vu Nostalgie d’une icône et design

Bonne insonorisation de la partie fourgon

Autonomie supérieure à 400 km A revoir Faible volume de chargement et charge utile limitant les usages

Touches dites « tactiles » au volant peu pratiques

Régulateur de vitesse avec reconnaissance des panneaux pas toujours optimale



Retrouvez l'intégralité de cet essai dans le n°281 (Décembre 2022) de L'Automobile & L'Entreprise