Essai - Lotus Eletre : un pari sur l’avenir

Le nouveau Eletre marque le renouveau de Lotus, qui investit le segment du SUV haut de gamme avec un électrique ultra performant et cossu, mais aussi d’une fiscalité plus douce qui pourrait bien séduire quelques entreprises.

Née du génie de Colin Chapman, la marque anglaise Lotus est depuis 2017 détenue à 51 % par le chinois Geely. Jadis fidèle à la doctrine du “Light is Right” chère à son créateur, la marque a cultivé la légèreté de ses modèles comme cheval de bataille. Mais pour survivre (Lotus pesait 1 710 voitures produites en 2021), le constructeur s’est résolu à un changement radical de philosophie qu’incarne le SUV Eletre. Pesant 2,6 t et mesurant 5,10 m de long, il fait hurler les aficionados de la marque.

Visuellement, l’Eletre ne manque pas de personnalité, et fait preuve d’une plus grande finesse que les BMW iX et Tesla Model X, ses deux concurrents. Techno et chic, sa planche de bord se pare de matériaux très soignés, avec une alliance de cuirs et d’Alcantara du plus bel effet. La dalle multimédia de 15,1” se distingue par son interface très facile à appréhender. Pour les mélomanes, l’installation audio KEF distille un son cristallin au travers de ses 23 hauts-parleurs (option à 6 600 €). Pour la même somme, on peut aussi s’offrir le pack Executive et ses deux sièges individuels à l’arrière. Un must !

Borne rapide obligatoire

Marque sportive par excellence, Lotus s’est pourtant convertie à l’électricité. L’électro-moteur “de base” fournit 603 ch et s’associe à une batterie XXL de 109 kWh (nets). Malgré la masse sidérante, les reprises vous collent au siège. Grisant. Annoncé avec une autonomie confortable de 570 km, l’Eletre consomme difficilement moins de 21,5 kWh/100 km en roulant paisiblement, et plutôt 25 kWh/100 km en règle générale, soit un rayon d'action de 430 à 500 km. Une gourmandise qui implique de nourrir le SUV Eletre sur une borne très rapide (il encaisse jusqu'à 355 kW en DC, soit 70% de batterie chargée en 20 min).

Sur route, Lotus n'a pas perdu la main. Direction précise, châssis agile et freinage mordant..., le cocktail séduit mais l'amortissement reste assez sec sur les ornières. Conçu en seulement deux ans et demi, le Lotus Eletre a les armes pour faire une entrée remarquée sur le segment du SUV électrique haut de gamme, d'autant que son tarif bien étudié (à partir de 97 890 € grâce à sa fabrication chinoise) et sa garantie de 5 ans, le rendent "attractif" face à la concurrence des BMW iX et Tesla Model X.