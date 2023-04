Essai - Mercedes-Benz EQB : la famille branchée

La famille EQ de Mercedes-Benz grandit vite. Très vite. Après les EQC, EQV et EQA, l'EQB a rejoint le catalogue et promet aux familles nombreuses de voyager branché.

Contrairement à la berline EQE et à la limousine EQS, le Mercedes-Benz EQB n’est pas un véhicule initialement conçu pour être 100 % électrique. L’EQB dérive du GLB proposé en thermique et hybride rechargeable.

Afin de différencier ces faux jumeaux, l’EQB dispose d’une face avant retravaillée, affinée, avec calandre pleine et bandeau lumineux soulignant le capot et reliant les blocs avant. À l’arrière, même traitement, un bandeau à LED relie les optiques et sépare la lunette du volet de coffre. Si le bouclier n’accueille aucune sortie d’échappement, il héberge la plaque d’immatriculation.

À l’intérieur, le mobilier est identique à celui du GLB et commun d’ailleurs à l’ensemble des véhicules compacts de Mercedes-Benz (Classe A, CLA, GLA, Classe B). Et c’est tant mieux puisque la présentation mêlant chromes, surfaces laquées et plastiques moussés est toujours très flatteuse tandis que l’instrumentation associant une double dalle numérique – astuce imitée par la concurrence depuis – reste d’actualité et d’une grande simplicité d’utilisation au quotidien.

De l’énergie à revendre

Bien vu, la transformation du GLB en EQB s’est faite sans perdre le sens pratique de ce grand SUV compact. Le modèle garde son âme de monospace, sa belle habitabilité (garde au toit, banquette coulissante, dossiers réglables, rangements) et surtout sa troisième rangée de sièges. Il s’agit donc du seul SUV électrique sept places du marché !

>> À LIRE AUSSI : Mercedes-Benz structure sa gamme électrique EQ

Côté comportement, le couple généreux propre aux véhicules électriques compense le poids de la batterie de 66,5 kWh et, ici, des deux blocs électriques placés sur les trains avant et arrière. Les suspensions raffermies lui confèrent un certain dynamisme sur tout type de routes. Enfin, Mercedes-Benz sait efficacement gérer le transfert et la récupération d’énergie. De quoi garantir une autonomie réelle proche de celle annoncée.

Des prestations qui ont un prix : de 54 700 à 64 650 euros pour cette version d’essai de 215 kW (290 ch). Les flottes apprécieront davantage la version 140 kW (190 ch) qui leur est réservée et dispose d’une meilleure autonomie.