Essai - Mercedes Classe T : ludospace premium

Le ludospace a intégré la gamme du constructeur allemand en mai dernier avec l’objectif d’amener une offre premium, plus pertinente, sur ce segment de marché peu convoité.

Le Mercedes-Benz Classe T est un cousin du Kangoo, puisqu’il arbore une base Citan sortie tout droit de l’usine Renault de Maubeuge. Mais finalement, il ne partage que très peu d’éléments avec le ludospace du Losange. La marque allemande apporte en effet sa touche extérieure – comme avec les feux avant repris de la Classe B – mais aussi intérieure – avec les aérateurs déjà aperçus sur la Classe A. La planche de bord est également signée Mercedes-Benz, et cela se voit ! Le constructeur a tenu également à des modifications au niveau de l’insonorisation ainsi que la tenue de route, et ça se ressent ! Le confort de conduite est au rendez-vous sur notre version d’essai carburant au diesel. Une motorisation, déclinée en deux puissances (95 et 116 ch) qui devrait représenter le gros des ventes – surtout dans le transport de personnes – avant l’arrivée d’une version électrique (EQT) en fin d’année.

Efficacité prouvée

Autre point que le Classe T ne partage pas avec le Kangoo, c’est bien évidemment la grille tarifaire. Forcément, le premium a un prix ! Comptez ici 30 000 euros minimum pour un modèle essence, 30 500 euros pour rouler au gazole. Mais pour ce tarif, clé d’entrée dans l'univers de la marque à l'étoile, le Classe T combine la polyvalence avec un espace à vivre utile et conséquent à un niveau d'équipement inégalé, comprenant notamment de série le système multimédia MBUX, un écran tactile 7 pouces avec intégration smartphone, un volant cuir multifonction, la climatisation, un système de démarrage sans clé... Équipé de sept airbags – dont un situé entre le conducteur et le passager avant –, le véhicule reçoit de série un arsenal complet d'aides à la conduite comme le freinage actif d'urgence, l'assistant d'angles morts, l'assistant de franchissement de ligne ou encore le limiteur/régulateur de vitesse. Ce qui lui vaut d’ailleurs de recevoir cinq étoiles Euro NCAP quand le Kangoo en obtient seulement quatre.