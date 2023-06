Essai - Mercedes eCitan : un atout gagnant dans la gamme utilitaire électrique de Mercedes-Benz Vans

Le Mercedes-Benz Vans (MBV) eCitan est… un peu plus qu’un Renault Kangoo Van e-Tech même si les deux véhicules sortent des mêmes chaînes tout comme le nouveau Nissan Towstar. Designers et ingénieurs de la marque à l’étoile lui ont donné une véritable personnalité. Dans l’habitacle, le poste de conduite et le tableau de bord sont ceux que l’on connait sur les utilitaires MBV. L’eCitan qui est équipé d’une large gamme d’assistances à la conduite facilitant la vie des conducteurs au quotidien et de nombreux systèmes de sécurité, reçoit, par exemple, le système multimédia MBUX, l’un des plus performants du marché. Cela permet notamment d’intégrer un smartphone sans difficulté et surtout de connecter le véhicule pour bénéficier d’un ensemble de services dédiés aux professionnels au travers de Mercedes me.

Pourquoi choisir l’eCitan ?

Pas de surprise sur le plan technique, l’eCitan reçoit un moteur électrique d’une puissance maximale de 90 kW/122 ch et une batterie lithium-ion d’une capacité de 45 kWh ce qui lui confère une autonomie jusqu’à 284 km (WLTP). Il est proposé en 2 longueurs (4,498 m et 4,922 m) pour des volumes utiles (aux normes du constructeur et sans doute plus proche de la réalité que ceux donnés par Renault) de 2,9 m3 et de 3,62 m3.

Pour ce qui est de la recharge, il faut jusqu’à 7 heures sur une prise domestique (7,4 kW AC), 4 h 30 minutes, sur une Wall Box 11 kW. MBV propose, en option, des chargeurs AC de 22 kW et DC de 75 kW ce qui, dans des conditions de températures idéales, permet de récupérer de 10 à 80% des capacités de la batterie en 2 h 30 et moins de 40 minutes. Aussi la vraie question qui se pose aux gestionnaires de flotte comme aux artisans, est de savoir pourquoi choisir l’eCitan ? En tous les cas pas parce qu’il se distinguerait par son comportement dynamique — nous l’avons essayé à vide — même si MBV affirme que ses réglages de suspension lui sont spécifiques. En revanche, l’eCitan est bien un… Mercedes-Benz Vans et sur le marché de la deuxième main, il garde quelques points d’avance sur la concurrence. En LLD, l’avantage est sans doute là. On regardera aussi avec attention les ISP (Integrated Service Product) intégrées à l’acquisition d’un utilitaire électrique MBV, des contrats de maintenance et de garantie dont eComplete, 7 ans ou 160 000 km proposé en option et couvrant tous les travaux d'atelier y compris la réparation des pièces d'usure.

BIEN VU Moteur 90 kW performant et « sobre »

Facilité de conduite et d’utilisation des modes de conduite et de récupération

Excellente cote en deuxième main À REVOIR Pas de différence majeure en comportement avec le Kangoo Van e-Tech

Chargeur 22 kW (AC), une option chère (plus de 1 000€ HT)

Mercedes-Benz eCitan (Fourgon) 90 kW et batterie 45 kWh: la gamme, les prix