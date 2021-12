Essai - MG EHS : le SUV atout prix !

Après le « péril jaune » incarné dans les années 1970-1980 par les Japonais, le même danger menace nos industries, mais cette fois venant de Chine. Illustration avec le groupe SAIC qui détient, depuis 2006, le constructeur britannique MG. Les roadsters étant passés de mode, c’est avec trois SUV qu’il lance l’offensive en Europe. Outre deux modèles électriques (Marvel-R et ZS EV), nous avons remarqué l’EHS, un hybride rechargeable long de 4,58 mètres, soit un gabarit comparable à celui d’un Peugeot 3008.

Loin d’être vilain, il ne brille cependant pas par l’originalité de son design, semblable à celui d’un Mazda CX-5 d’ancienne génération. Une critique qui s’oublie vite en prenant place à bord. Spacieux, bien équipé dès l’entrée de gamme Confort (clim auto bi-zone, sièges avant chauffants, compteurs numériques de 12,3 pouces, écran tactile de 10,1 pouces avec GPS), l’EHS se permet en prime d’offrir une finition très valorisante. Clairement, les Chinois apprennent vite !

Pourquoi dépenser plus ?

C’est à l’usage que l’EHS laisse entrevoir quelques faiblesses. Déjà, on sent bien que le système d’infodivertissement « rame », sans parler du graphisme du GPS, lui aussi dépassé. Mais sur route, force est de reconnaître qu’il tient ses promesses, du moins si on adopte une conduite coulée.

On retrouve au service de ce 4x2 un classique 1.5 l essence de 162 chevaux, secondé par un moteur électrique de 122 chevaux alimenté par une grosse batterie de 16,6 kWh qui se recharge sur secteur (4 h 30 sur wallbox et 7 heures sur une prise domestique) ! C’est payant pour les petits trajets du quotidien, le SUV MG parvenant presque à parcourir les 52 kilomètres promis en mode électrique. Après, le bloc essence, assez énergivore, prend le relais. Avec lui seul en action, il est en effet difficile de rester sous les 8 l/100 km, la consommation dépassant facilement les 10 l/100 km, ce qui vide rapidement les 37 litres du petit réservoir. Mais avec un prix d’attaque de 32 700 euros (bonus déduit), il est difficile de se plaindre. C’est, à équipements équivalents, 15 000 euros moins cher que chez les concurrents !