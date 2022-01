Essai - MG ZS EV : du mieux toujours à prix doux

Extérieurement, si les dimensions restent inchangées, le SUV évolue en adoptant une calandre pleine venant renforcer son caractère 100 % électrique et améliorer son aérodynamisme. Mais c’est à l’intérieur qu’on ressent la plus forte évolution avec une montée en gamme significative. Les plastiques durs sont désormais recouverts d’un similicuir surpiqué sur notre version d’essai Luxury, qui a près de 33 000 euros (bonus entreprise déduit) reste très compétitive. La sellerie similicuir est aussi disponible, des inserts carbones ont été ajoutés, les compteurs numériques et l’écran central 10 pouces sont, eux, de série. Notons que ce dernier profite désormais du système d’info-divertissement développé sur le Marvel R, bien plus performant.

De meilleures performances

Ça bouge aussi sous le capot. MG a fait le choix de gonfler la puissance de ses moteurs électriques avec deux propositions (177 et 156 chevaux) associés à deux tailles de batteries (51 et 77 lWh) pour des autonomies allant de 320 à 440 km. Comme tout modèle électrique, n’espérez cependant pas aller jusque-là, la consommation approchant des 21 kWh / 100 km. Le MG ZS EV est également bien équipé en termes d’aides à la conduite (MG Pilote, caméra 360°…). On regrettera simplement que le régulateur de vitesse ne soit pas intégré au volant pour en faciliter l’accès et que le constructeur ne propose aucun service pour accompagner ses clients autour de la recharge. Mais avec un rapport prix / prestations imbattable, le MG ZS EV pourrait quand même rebattre les cartes en 2022 et devenir le leader des ventes de la marque en France pour l’année à venir.

