Essai - MG4 : Elle va faire mal !

Cette fois, on y est : les constructeurs chinois démarquent massivement en Europe. Ce n’est pas qu’une vue de l’esprit, et il suffisait d’arpenter les allées du dernier Mondial de l’Automobile 2022 (qui n’a plus de « mondial » que le nom !) pour s’en assurer. Malgré tout, celui qui est désormais le mieux implanté en France, et qui dispose d’un vrai réseau national constitué de 150 agents, n’y était pas. Je veux parler de MG, qui avait pourtant une vraie nouveauté à présenter, une berline compacte de 4,29 m de long au style dynamique, la « 4 », basée sur une plateforme modulable inédite 100 % électrique. Disponible avec deux types de batteries extra-fines (51 et 64 kWh), la nouvelle MG4 a de quoi inquiéter, car elle n’a pas qu’un prix canon débutant à 28 990 euros (hors bonus ) à proposer. Outre un équipement très complet dès l’entrée de gamme Standard, la MG4 étonne surtout par son agrément de conduite et ses qualités dynamiques… Attention, le « péril jaune » guette !

MG4 : la gamme, les prix

Finition Moteur / Batterie Puissance fiscale Prix Standard 170 ch - 51 kWh 4 CV 28 990 € Confort 204 ch - 64 kWh 5 CV 32 990 € Luxury 204 ch - 64 kWh 5 CV 34 990 €