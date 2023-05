Essai - Mitsubishi ASX : le SUV urbain coopératif

Vu sur les réseaux sociaux

Rétrofit : Grenoble-Alpes Métropole réintègre dans sa flotte un Renault Trafic électrifié par Tolv (ex-Phoenix Mobility)

La start-up iséroise a rendu les clés d'un Renault Trafic confié par la métropole de Grenoble. Après quelques mois de travail, cet utilitaire fonctionne désormais avec une motorisation électrique et non plus thermique.Les livraisons...