Essai - Mobilize Limo : l’électrique des professionnels

La berline 100 % électrique Limo est le premier véhicule mis à la route par Mobilize, la marque de Renault Group dédiée aux solutions de mobilité. Un produit uniquement proposé en BtoB et sur abonnement.

Qu’on se le dise : il y a peu de chances de croiser des Mobilize Limo à tous les coins de rue. Cette grande berline de 4,67 mètres de long – aux faux airs de Tesla Model 3 – n’est pas destinée à une diffusion de masse. En effet, les particuliers ne pourront pas en faire l’acquisition. Elle n’est d’ailleurs pas à vendre, mais uniquement disponible en location dans le cadre d’un abonnement tout compris.

Réservée aux professionnels – conducteurs de taxis et de VTC en particulier – cette Limo est le premier véhicule roulant de la marque Mobilize, l’entité de Renault Group dédiée aux solutions de mobilité et de financement depuis le changement de nom de RCI Bank & Services en Mobilize Financial Services.

Aussi confortable qu’une Citroën !

Déclinaison européenne de la JMEV Yi, un modèle diffusé en Chine dans le cadre d’une co-entreprise réunissant Jiangling Motors Group et Renault, la Mobilize Limo est une berline tricorps étonnante à bien des égards. Née pour transporter, elle a le sens de l’accueil grâce à son empattement de 2,75 mètres et ses 500 litres de coffre.

Équipée d’un moteur électrique de 118 kW (160 ch) délivrant 225 Nm de couple et associée à une batterie lithium-ion de 60 kWh, elle revendique jusqu’à 450 km d’autonomie. Ainsi, cette traction électrique fait baigner le vaste habitacle dans un silence de cathédrale. Une atmosphère appréciable pour le conducteur et ses passagers, d’autant plus que cette « limousine » est aussi confortable, voire même davantage qu’une Citroën ! Côté conso, Mobilize annonce 16 kWh/100 km. Une valeur très raisonnable. De quoi rassurer les professionnels qui rouleront en Limo toute la journée sans forcément avoir le temps de se recharger entre deux courses.

Côté finances, Mobilize propose différents abonnements (de trois mois à trois ans) avec kilométrage au choix. Le premier prix étant fixé à 1 499 euros/mois pour 36 mois/150 000 km. Une mensualité « tout compris » englobant l’assurance transport de personnes, l’assistance et l’entretien du véhicule (pneus inclus), l’accès prioritaire aux ateliers et un badge de recharge.