Essai - Opel Astra : compacte au firmament

L’Astra brille dans la gamme Opel depuis 1991. Présentée fin 2021, la sixième génération de la compacte est désormais disponible dans le réseau. Comme ses cousines les Peugeot 308 et DS 4 – avec laquelle elle est produite en Allemagne, dans l’usine de Rüsselsheim –, la nouvelle Opel Astra est bâtie sur la plateforme EMP2-v3 de l’ex-groupe PSA.

Elle fait donc partie de la liste des modèles dits « multi-énergies ». Motorisés par des blocs essence (110 ou 130 ch) ou diesel (130 ch) mais aussi électrifiés. Proposée en hybride rechargeable (180 et 225 ch), l’Astra sera épaulée par une version 100 % électrique d’ici à l’an prochain.

Sur le plan du style, la métamorphose est impressionnante. Jadis très galbées, les lignes du véhicule ont été dynamisées et se font plus anguleuses. Le capot étiré, la hauteur de caisse abaissée et la largeur augmentée assurent une tout autre stature à la compacte. Clin d’œil à l’Opel Kadett, le montant C du véhicule [situé entre les portes arrières et le coffre, ndlr] prend la forme d’un aileron de requin. Un détail stylistique qui permet au véhicule d’être confondu de profil avec la reine des compactes… la Volkswagen Golf !

Rigueur germanique

Au volant, ce qui frappe immédiatement c’est que cette Opel a son propre tempérament. Une patte très allemande. La direction est directe. La caisse rigide. La suspension ferme. Dotée de sièges ergonomiques certifiés AGR, l’Astra a été pensée pour avaler les kilomètres.

Très lisible, l’instrumentation numérique manque un peu de fantaisie. Dommage car les deux écrans reliés par un cadre noir laqué laissent imaginer un contenu technologique plus travaillé. Bien vu, Opel a conservé des raccourcis physiques permettant d’accéder à la plupart des fonctionnalités du véhicule mais les matériaux employés sur la console centrale sont d’une qualité vraiment trop inégale.

La motorisation Hybrid 180 sied bien au véhicule qui évolue très souvent en zéro émission. Côté tarifs, l’Astra s’affiche entre 23 750 euros et 43 000 euros. Les professionnels bénéficient d’une finition Élégance Business, dont la facture oscille entre 29 400 et 38 800 euros.