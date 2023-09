Essai - Peugeot 3008 Hybrid 48V : progrès tardifs

On ne présente plus le Peugeot 3008. Lancée en 2016 puis restylée en 2020, cette deuxième génération du SUV compact sochalien a séduit plus d’un million de conducteurs au cours de sa carrière. À présent en fin de vie, le modèle tente de résister dans son segment très concurrentiel.

Peugeot a ainsi fait évoluer l’offre hybride rechargeable en dégonflant les puissances. Jadis uniquement disponible en HYbrid4 300 ch, le 3008 est désormais proposé avec les variantes Hybrid 225 et 180 ch, que l’on retrouve aussi sous le capot de la dernière Peugeot 308.

Quels gains avec cette nouvelle motorisation Hybrid 48V ?

En entrée de gamme, il conserve ses blocs diesel BlueHDi et essence PureTech mais s’ouvre enfin à une électrification légère avec cette nouvelle motorisation mild-hybrid 48 volts. Longtemps après tout le monde.

En pratique, le trois-cylindres 1.2 l 136 ch reçoit une boîte électrifiée intégrant un petit bloc électrique de 21 kW (28 ch) tirant son énergie d’une mini-batterie de 0,9 kWh. Une astuce qui permet, selon Stellantis, d’abaisser la consommation à 5,6 l/100 km (-15 %) et les émissions de CO2 à 126 g/km (-20 g) par rapport au 1.2 l PureTech 130 EAT8 qu’il remplace.

Au démarrage ou en manœuvres, le SUV évolue en 100 % électrique, à condition que la batterie soit suffisamment chargée. Le reste du temps l’apport de la micro-hybridation permet des relances plus franches. Le bloc thermique peut être coupé à allure stabilisée pour gagner encore en consommation.

L’électrification devient la norme chez Peugeot

L’électronique gère plutôt bien ces différentes phases et le Peugeot 3008, reconnu pour son plaisir de conduite et son dynamisme, n’a rien perdu de ses qualités. Il est cependant regrettable que ce véhicule à vocation familiale profite si tardivement de cette technologie.

Mais, on imagine que sa fin de carrière va permettre de vérifier les gains promis et d'éprouver la robustesse de cette mécanique qui va s'imposer à l'ensemble de sa gamme : de la 208 à la 408 en passant par les 308/308 SW et 2008.