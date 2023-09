Essai - Peugeot e-2008 : enfin plus autonome

On ne présente plus le Peugeot 2008. Lancée en 2019, cette deuxième génération du SUV urbain - produit à plus de 700 000 unités - a déjà séduit près de 235 000 clients en France. Elle se classe aussi parmi les modèles les plus prisés en flottes.

La face avant évolue. En forme de crocs, la signature lumineuse laisse la place à trois griffes verticales. Le nouveau logo de la marque apparaît sur une calandre retravaillée.

>> À LIRE AUSSI : Peugeot 2008 (2023) : ce qui change pour le SUV le plus vendu de la marque au Lion

À l’arrière, le lettrage Peugeot s’installe sur un bandeau placé entre des feux à doubles lamelles horizontales.

Enfin, l’écran tactile passe de 7 à 10 pouces et reçoit la nouvelle interface du groupe Stellantis, plus lisible et plus réactive.

Plaisir de conduite préservé

Le Peugeot 2008 est thermique (PureTech 100 ou 130 ch et BlueHDi 130 ch). Mais le SUV s’appelle aussi Peugeot e-2008 en déclinaison 100 % électrique.

S’il conserve l’ensemble moteur/batterie de 100 kW (136 ch) et 50 kWh pour 340 km d’autonomie de ses débuts, il reçoit enfin le nouveau couple développé par Stellantis et généralisé aux véhicules électriques de ses différentes marques. Associée au nouveau bloc de 115 kW (156 ch) la nouvelle batterie de 54 kWh porte son rayon d’action à 406 km. Soit 66 km et 1 450 euros de plus que l’e-2008 « d’entrée de gamme ».

Au volant, le dynamisme et le toucher de route Peugeot sont préservés. Il est aisé de constater une meilleure gestion de la batterie : l’autonomie fond moins vite. Même en ayant le pied lourd et même par temps (très) chaud !

Côté recharge, il faut accepter de perdre une dizaine de minutes de plus. Soit de 30 minutes sur une borne rapide 100 kW DC à 11h10 sur une prise domestique renforcée 3,2 kW AC. On regrettera un manque de modularité même si le coffre conserve un excellent volume de chargement de 434 litres, quelle que soit la carburation choisie.

Nouveau Peugeot e-2008 : la gamme, les prix