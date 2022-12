[Essai] Range Rover Evoque Flexfuel : puissance économique

Si le premier Range Evoque, véritable gravure de mode, a connu un beau succès commercial, force est de reconnaître que cette seconde mouture peine à séduire aussi massivement. La faute peut-être à un style qui peine à se renouveler et à des tarifs prohibitifs. Et cela pourrait être pire, car excepté un malus au poids fixé à 1 170 € dans le cas présent, ce SUV devrait s’acquitter en plus de 6 300 € de malus « écologique » s’il n’avait pas eu, comme de nombreuses Ford, l’excellente idée de carburer au bio-éthanol. Une stratégie lui permettant de passer de 199 à seulement 121 g de CO2 au kilomètre ! Grâce à la monte en usine d’un calculateur permettant de passer du classique sans-plomb à l’E85 (et à des durites renforcées), cet Evoque ne réclame pas, comme pour les véhicules GPL, de second réservoir. Et en ces temps de crise énergétique, ravitailler avec un litre affiché à 0,70 centimes en moyenne donne le sourire en faisant le plein, et ce, malgré une surconsommation de l’ordre de 30%.

Un solide appétit

Car oui, rouler à l’E85 implique une consommation supérieure notable, au point de siroter facilement 14 l/100 km en ville. Sur route, à vitesse stabilisée, notre gros Evoque P200 (4m37) peine à passer sous les 12 l/100 km, réduisant d’autant l’autonomie à cause d’un réservoir trop juste (67 litres). En utilisant du sans-plomb 95, la consommation moyenne redevient acceptable (8 l/100 km), mais adieu aux économies à la pompe ! Au-delà de cet aspect financier, force est de reconnaître que cet Evoque n’a rien sacrifié sur l’autel du plaisir de conduite. Remarquablement amorti et toujours confortable malgré la monte de belles roues de 20 pouces, son moteur de 200 ch couplé à une boîte automatique à 9 rapports procure de belles relances. Le traitement de l’intérieur, autant luxueux qu’épuré, donne lui aussi satisfaction. C’est bien la moindre des choses pour ce SUV qui s’affiche de 46 820 € à 72 675 € en finition haut de gamme Autobiography !