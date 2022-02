Essai - Renault Mégane E-Tech : Electrisante ! (VIDEO)

Qu’on se le dise, il faudra compter avec Renault ces prochaines années. Sous l’impulsion du très énergique PDG Luca de Meo, la marque se réinvente et va de l’avant, quitte à sacrifier prochainement quelques modèles d’envergure, dont les Talisman et Espace. Et le renouveau de Renault passe aussi et d’abord par un style fort, qui prend les traits de cette Mégane de cinquième génération. Celle-ci est totalement inédite puisqu’il s’agit d’un modèle 100 % électrique. Baptisée E-Tech, le modèle n’a plus grand-chose à voir avec son homologue thermique qui reste pour l’heure au catalogue. Semblable à un crossover, cette Mégane de 4m20 de long est aussi un peu plus basse de 8 cm que le Captur, ce qui profite à l’aérodynamisme, et donc à l’efficience. Si une version d’entrée de gamme de seulement 40 kWh (130 ch) est disponible pour offrir un produit d’appel attractif, le gros des ventes se fera avec la variante de 60 kWh, plus véloce (220 ch) mais aussi dotée de la charge rapide de 130 kW en courant continu. Un « détail » qui change tout sur une berline compacte promise à faire aussi parfois de la route, chose possible avec une autonomie annoncée à 438 km (WLTP). C’est bien sûr cette dernière version que nous avons choisie pour réaliser notre premier contact, dont le prix débute à 43 200 € (hors bonus) en finition Techno déjà bien équipée, le niveau Iconic de notre essai coûtant 2 700 € de plus…

