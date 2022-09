Essai sans filtre : duo clic, les clés mixtes à cliquet de Berner

Approuvé - Recommandé

Avec ses clés duo clic, Berner réinvente la clé mixte. Comme une clé traditionnelle de ce type, ces nouveaux outils se composent, d’un côté, d’une fourche et, de l’autre, d’un œillet. Mais quand on y regarde de plus près, on distingue que le fabricant a réussi la prouesse d’intégrer, dans la plat de la clé, un astucieux dispositif de cliquet, en particulier au niveau de la fourche, ce qui est encore plutôt inédit. Cela est rendu possible grâce à un rochet précis implanté dans le creux de la fourche et qui s’escamote automatiquement lors de la reprise sur la tête d’écrou. La clé assure la fonction cliquet avec une fluidité acceptable. Côté œillet, ces clés sont dotées d'un cliquet 12 pans avec un angle de reprise de cinq degrés. La réversibilité du mouvement est possible par simple retournement de la clé que ce soit côté fourche ou côté empreinte à œillet. Une gravure indique le sens de rotation. On pourrait regretter que coté œillet la clé ne soit pas légèrement coudé d’une dizaine de degrés comme le propose d’autres clés concurrentes à cliquet réversible par loquet. Cela aurait donné encore plus de polyvalence à la clé et une prise en main plus confortable.

Pratique quand l’accès est difficile

L’outil s’avère précieux dès que le débattement autour de la clé est limité. Ces clés sont présentées comme idéales pour les reprises dans des espaces confinés. Berner assure que le cliquet est durable pour des couples de serrage élevés. Le distributeur commercialise la clé duo clic dans les cinq dimensions (8, 10, 13, 17, 19) les plus couramment utilisées en mécanique automobile. Ces dernières sont conditionnées dans une pochette de protection souple tissée d’une grande qualité. La clé est en chrome-vanadium, sorte d’acier qui lui confère une haute résistance à la charge comme à la corrosion. C’est le même alliage qui est utilisé pour le cliquet côté œillet. Le cliquet de la fourche est, lui, en chrome-molybdène, encore plus robuste. Les clés entre ses mains, notre partenaire garagiste, Cédric Parbot, gérant du garage Mécaneco à Paron, nous indique s’être servi essentiellement de celle de 10, avec une certaine appréhension. « J’ai eu, au début, peur de forcer de crainte que le cliquet, côté fourche, ne supporte pas un couple élevé. Mais la résistance est bien là. Cela étant dit, je pense que ces clés ne sont pas des outils de force. À mon sens, elles se destinent plus à de l’approche qu’à du serrage », commente le mécanicien. Selon lui, ces clés duo clic se montrent pratiques à l’usage et peuvent rendent bien des services, en particulier les plus petites d’entre elles qui peuvent se glisser dans les espaces les plus réduits. Elles permettent un vrai gain de temps sans avoir à retirer la clé à chaque mouvement de serrage/desserrage. Et c’est bien là le but recherché par son fabricant !