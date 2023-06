Essai sans filtre : Evo-Mix, pour un parfait mélange des peintures

Approuvé – Recommandé

Proposé par le distributeur Enovcar, Evo-Mix, fabriqué par l’entreprise italienne Bellini Systems, est un innovant mélangeur électrique de peinture, apprêt ou vernis, en acier inoxydable. Avec ce dispositif, particulièrement adapté aux mélanges de petites quantités de peinture, le peintre n’a plus besoin de mélanger lui-même la préparation. Outre un gain temps, le mélange est impeccable, plus homogène, sans résidu, pour une parfaite colorimétrie. L’utilisation de réglettes de mélange n’est plus utile ce qui s’avère plus économique et plus écologique. L’Evo-Mix épargne aussi la perte de peinture collée sur la réglette. À l’intérieur de la machine, le mélange s’opère par un mouvement de rotation rapide et excentrique. L'écran de contrôle est programmable et permet de choisir un temps de mélange de 2 à 6 minutes pouvant être interrompu à chaque instant. « Ce mélangeur est le top du top. Il m’aide beaucoup. Avec lui, j’ai acquis une nouvelle façon de faire et j’aurais du mal à revenir à la touillette. L’Evo-Mix me simplifie la vie. Je monte la teinte et je laisse faire le mélange pendant que je prépare les travaux en cabine. Il ne me reste ensuite qu’à récupérer la peinture prête. C’est un vrai gagne temps » s’enthousiasme Mehrez Garali, peintre à la carrosserie CDA basé à Chilly-Mazarin (91). Pour le peintre, qui effectue une grosse quinzaine de préparations de peinture par jour, L’Evo-Mix apporte rapidité, simplicité et confort de travail. C’est facilement 30 à 40 minutes de gagner par jour si on considère que le mélange à la main peu prendre jusqu’à 2 minutes. Et le professionnel l’assure, le mélange est parfait, mieux que manuellement « très homogène, même au fond du godet » précise-t-il. Deux minutes suffisent pour le mélange pour des quantités courantes de quelques centaines de grammes.

Un mélange direct dans le godet PPS

Pour ce qui est de l’utilisation, rien de plus simple pour notre peintre. Mehrez Garali travaille directement avec le godet PPS fermé mis dans le mélangeur. Il suffit ensuite de le retirer de la machine pour le raccorder directement au pistolet de peinture. Plus besoin de transvaser la peinture d’un récipient à l’autre. A la clé, de possibles économies de peinture. Pour Benjamin Martineau, directeur associé d’Enovcar, le plus du produit réside dans le gain de temps et de confort. Autre avantage de l’Evo-Mix, le fait que le mélange peut-être réalisé par un apprenti, « sans crainte qu’il soit raté » argumente le patron. Précisons que la machine est conforme à la norme Atex et profite d’un couvercle autorisant le mélange à partir d’un récipient ouvert. Elle ne fonctionne pas sans son couvercle. Sa capacité va jusqu’à 1 kg. Le mélangeur peut recevoir des gobelets en plastique les plus courants disponibles sur le marché, de différents diamètres. Ils sont sont maintenus grâce à des cales annulaires en mousse qui s’emboitent pour s’adapter parfaitement à la dimension du pot. Le prix public est annoncé à 1 800 €ht. Evo-Mix se destine davantage aux grosses carrosseries qui traitent une bonne dizaine de véhicules par jour. Il peut aussi être l’outil parfait pour les distributeurs qui préparent des teintes pour ses clients carrossiers.

L’interface reste simple. Il suffit de programmer la durée du temps de mélange.