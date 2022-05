Essai - Seat Ibiza : nouvelle jeunesse !

De génération en génération, la Seat Ibiza se bonifie. Présente sur les routes européennes depuis 1984 cette concurrente des Renault Clio, Ford Fiesta et consorts, s’est ainsi écoulée à près de six millions d’exemplaires. Arrivée sur le marché en 2017, la sixième mouture de la citadine espagnole a gagné en maturité sur de nombreux plans : habitabilité, polyvalence, dynamisme, etc. Ce qui lui permet de continuer à séduire les clients (58 700 exemplaires vendus au cours du premier semestre).

Oui mais voilà, l’Ibiza a aussi ses petits travers… comme un intérieur tristement sérieux. Une incongruité pour un véhicule dont le patronyme renvoie à une destination prisée des fêtards et qui cherche justement à capter une clientèle jeune (ceux de Seat ont en moyenne dix ans de moins que l’ensemble du marché). Ce restylage de mi-carrière est donc bienvenu. Si les évolutions stylistiques extérieures sont quasi-imperceptibles (nouvelles couleurs de caisse, nouvelles jantes, typographie modifiée, feux à LED, ajout de chromes), l’habitacle s’est métamorphosé. La Seat Ibiza millésime 2022 embarque une nouvelle dalle tactile de 9,2 pouces positionnée au sommet de la planche de bord et non plus intégrée dans celle-ci, gagne des aérateurs ronds et rétroéclairés suivant les versions et des matériaux plus valorisants.

100 % essence

Sous le capot, l’Ibiza a renoncé au Diesel et propose des moteurs essence dont les puissances s’échelonnent de 80 à 150 ch. Équipé du trois-cylindres 1.0 l Eco TSI 110 ch, notre modèle d’essai constitue l’offre la plus raisonnablement intéressante de la gamme. Néanmoins, la sonorité métallique et les vibrations caractéristiques de ce type de bloc ainsi que l’insonorisation plus que perfectible du compartiment moteur rendent les longs trajets éprouvants. De plus, le conducteur devra jouer sans cesse du levier de vitesse pour relancer la mécanique dont les performances ont été optimisées en matière d’émissions de CO2 et de consommation, au détriment de l’agrément. Les tarifs de l’Ibiza étant très bien placés et l’équipement généreux, si le budget le permet, autant alors privilégier la boîte DSG.