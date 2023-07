Essai - Skoda Superb : une nouvelle génération élégante et dynamique avec un confort repensé !

Sur la forme, les habitués ne seront pas dépaysés en découvrant cette 4ème génération de Superb. Inédite du châssis au pavillon, elle bénéficie d’un design plus tendu… et surtout d’un touché de route bien plus ferme.

A u fil des générations, les Skoda gagnent en prestance grâce à un design toujours plus élégant si bien que, désormais, le style devient prioritaire chez le constructeur tchèque. Capot nervuré, flancs travaillés, calandre gourmande et phares Matrix (optionnels) perçants donnent une vraie personnalité à cette 4ème mouture de Superb. Plébiscitée pour son habitabilité exceptionnelle, notamment aux places arrière, cette grande berline déclinée en break voit par conséquent son empattement inchangé, mais gagne 4 cm en longueur (4m91), ceci au bénéfice du coffre qui pourtant ne manquait de rien, portant la capacité sous la tablette à 690 litres !

L’intérieur a sensiblement évolué, en adoptant un tableau de bord jouant sur l’horizontalité. Bien qu’épuré, il fait le plein des dernières technologies, et reçoit notamment un écran central tactile de 12,9’’ en complément des compteurs numériques à affichage variable. Et la migration du levier de vitesses vers le volant a permis de dégager de l’espace sur le tunnel de transmission.

À l'école Volkswagen

Les Skoda actuelles ne manquent pas de rigueur en présentant des ajustages impeccables et des intérieurs valorisants, dignes des meilleures productions de Volkswagen. Et jusqu’à présent certains modèles - dont la Superb - brillaient par un confort ouaté, quitte à prendre du roulis dans les virages. Mais ce côté « bonne charentaise » n’est plus, comme nous avons pu le vérifier au volant d’un modèle de présérie doté d’un 1.5 TSI de 150 ch, épaulé par une micro-hybridation 48V. Le « toucher de route » s’approche désormais de celui d’une VW ou Seat et ce, malgré un amortissement piloté optionnel. À confirmer lors d’un essai sur un modèle définitif… Ce que l’on perd en confort on le gagne en dynamisme, surtout qu’une direction à assistance variable est désormais du voyage. Skoda va progressivement introduire plusieurs versions, dont une hybride rechargeable qui offrira 100 km d’autonomie en électrique. Si les prix restent toujours serrés, nul doute que cette Superb roulera, elle aussi, vers le succès…