Essai - Suzuki S-Cross Hybrid SHVS : mise à niveau !

Pour ce S-Cross « cru 2022 », le constructeur japonais Suzuki parle d’un tout nouveau modèle. Un qualificatif un peu usurpé, car le châssis et l’habitacle sont repris de l’ancienne version. Logique, dans la mesure où les stylistes se sont concentrés sur les faces avant et arrière, métamorphosées. Il nous semble donc plus juste de parler d’un profond restylage. Toujours est-il que, sans faire dévisser les têtes sur son passage, le « nouveau » S-Cross a davantage de personnalité, avec des phares à LED à trois points (la signature stylistique des prochaines Suzuki), mais aussi une calandre plus volontaire, tandis que l’arrière gagne en assurance, avec un épaulement plus marqué, tout comme les passages de roue. Bref, le S-Cross fait davantage SUV sur la forme.

Sur le fond, outre une planche de bord remaniée, mieux finie et dotée d’un écran central tactile repensé, il reçoit le bloc 1.4 l Boosterjet de 129 chevaux qui fait déjà le bonheur des Suzuki Swift Sport et Suzuki Vitara. Un bloc secondé par une hybridation légère, à savourer en 4x2 ou 4x4, en boîte manuelle ou automatique.

L'aventure au coin de la rue

Soyons clairs : le S-Cross n’a rien d’un franchisseur. Mais sa transmission intégrale AllGrip à quatre modes (auto/sport/snow et lock), permet d’offrir une certaine capacité d’évasion.

D’ailleurs, pour faire baisser les émissions de CO2, notre S-Cross se décline aussi en simple traction avant, les rejets chutant de 139 g/km à seulement 119 g/km, pour échapper à tout malus. Car l’autre secret du S-Cross reste sa masse contenue à seulement 1 195 kg (1 330 kg en 4X4 avec la BVA), ce qui est tout bénéficie tant pour les consommations, que l’agilité et le plaisir de conduite.

Il est vrai que jamais le 1.4 l Boosterjet ne semble à la peine, notamment si vous le prenez en boîte manuelle, car la boîte robotisée à simple embrayage mise au point par Suzuki, reste trop paresseuse pour monter rapidement les 6 rapports. Quant au prix, il reste compétitif, le S-Cross s’affichant dans une fourchette allant de 27 090 à 34 190 €.