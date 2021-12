Essai - Tesla Model Y : « very good trip »

Après les Model S, 3 et X, c’est au tour du model Y d’intégrer la gamme Tesla en Europe. Style original, puissance décoiffante et autonomie conséquente sont au programme. Est-ce assez pour séduire les clients du désormais très encombré segment des SUV 100 % électriques ?

Enfin ! Deux ans après sa présentation et un an après son lancement aux États-Unis, le Tesla Model Y est arrivé sur le Vieux Continent. Si les réservations de ce crossover avaient été ouvertes voilà plusieurs mois déjà, les premières livraisons ne sont intervenues qu’en fin d’été. De prime abord, on pourrait croire que ce nouveau véhicule n’est qu’une Model 3 gavée aux hormones. Près de 70 % des pièces sont communes. Les dimensions (4,75 m de long, 1,9 m de large et 1,6 m de haut pour le SUV), la présence d’un hayon ouvrant sur un coffre de 854 litres (soit autant qu’un Citroën Berlingo XL...), la possibilité d’embarquer jusqu’à 7 personnes à bord, une proue et une poupe plus verticales différencient les deux voitures… comme les 7 000 euros qui les séparent. Le Model Y offre également une position de conduite surélevée – typique de ce segment des SUV – ainsi qu’une meilleure habitabilité que la berline, championne des ventes d’électriques en Europe. Une recette qui semble déjà plaire. Selon nos données, à fin octobre, 573 exemplaires avaient déjà été immatriculés en France, dont 275 en flottes.

Électrification maîtrisée

En prenant le volant de ce Model Y, on constate que Tesla a fait des efforts de finition par rapport aux premières productions importées (marqueterie, ajustements,…) même si les matériaux employés restent un ton en-dessous des productions premium. Le style intérieur est très épuré avec une grande tablette tactile de 15 pouces – caractéristique des productions de la marque américaine – implantée horizontalement au centre de la planche de bord et divisée en plusieurs zones très lisibles, même en roulant. Un aménagement auquel le conducteur s’habitue d’ailleurs très rapidement. Sur la route, les deux moteurs électriques délivrant 350 kW emmènent avec force, silence et confort le conducteur et ses passagers, vers n’importe quelle destination souhaitée grâce à une autonomie de près de 500 kilomètres. La gestion de la consommation électrique étant particulièrement soignée – 14,5 kWh/100 km relevés au cours de l’essai, soit moins qu’une Smart Fortwo EQ – les arrêts dans l’un des 1 000 Superchageurs chers à la marque répartis dans l’Hexagone seront rares !