Essai - Volvo C40 Recharge : unique en son genre

On connaissait les SUV. Les SUV électriques. Les SUV coupés. Place donc désormais aux SUV coupés électriques. Un sous-segment initié par Audi avec son imposant e-tron Sportback rejoint plus récemment par le plus compact Q4 Sportback e-tron. En cette fin d’année, le constructeur suédois Volvo rejoint le mouvement avec l’inédit C40 Recharge.

Si la marque le présente comme son « premier vrai véhicule 100 % électrique » – car il n’existe pas et ne sera pas décliné en thermique, ni en hybride rechargeable – ce SUV coupé est un très proche cousin du petit XC40. Il en reprend la plateforme, la motorisation électrique de 300 kW, la batterie de 78 kWh mais aussi les codes esthétiques, notamment dans sa partie avant, ainsi que l’intégralité de la planche de bord. Le profil est évidemment spécifique avec un pavillon fuyant tout comme la poupe avec des feux redessinés et un volet de coffre très incliné et vertical. Si l’ensemble manque quelque peu de fluidité et d’élégance par rapport aux autres productions maison, ce Volvo C40 Recharge a le mérite de se distinguer dans le paysage automobile actuel. Particulièrement dans sa teinte de lancement « bleu fjord ».

Lourdeur extrême

La fiche technique laisse rêveur : 300 kW, soit 408 ch sous le capot, 660 Nm de couple, un 0 à 100 km/h réalisé en 4,9 secondes. La réalité est moins enchantée : puissance et couple sont bien présents et permettent de s’élancer en un éclair afin d’envisager sereinement ses trajets. En revanche, le poids très élevé du véhicule (2,2 tonnes) pénalise le dynamisme tandis que la direction plutôt lourde entache son agilité. En outre, l’appétit est conséquent : près de 24,5 kWh/100 km en ayant le pied relativement léger.

Bien vu toutefois, Volvo propose la conduite one-pedal permettant de freiner en relâchant simplement l’accélérateur. Un excellent moyen de récupérer de l’énergie et donc de l’autonomie et d’arpenter en toute détente les centres-villes où ce C40 Recharge donne pleinement satisfaction malgré en son gabarit en retrouvant toutes les qualités d’un véhicule électrique comme le silence de fonctionnement et la douceur d’utilisation.