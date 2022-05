Essai - Mercedes CLA Shooting Brake 250e : faibles émissions, fortes émotions

Pour répondre à tous les usages, Mercedes-Benz mise sur toutes les technologies du moment. Sans renoncer à ses traditionnelles motorisations thermiques essence comme diesel, le constructeur premium allemand a introduit l’hybride rechargeable sur l’ensemble de sa gamme, tout en développant en parallèle son catalogue EQ dédié aux modèles 100 % électriques.

Dans le cadre du CLA Shooting Brake – déclinaison « grand volume » du coupé quatre portes dérivé de la compacte Classe A – 218 chevaux sont disponibles sous le capot. Plus concrètement, un quatre-cylindres 1.3 l essence de 160 ch a été associé à un moteur électrique de 75 kW (102 ch). Ce dernier étant alimenté par une batterie de 13,2 kWh.

Si elle empiète fortement le coffre – déjà peu généreux en thermique – elle autorise une autonomie tout-électrique conséquente : 65 km en moyenne. Une prouesse pour la catégorie. Et cette dernière donnée est loin d’être théorique. Le système de gestion électrique du constructeur est suffisamment abouti pour permettre aux conducteurs d’évoluer le plus souvent et le plus longtemps possibles en mode zéro émission. Sans négliger pour autant le plaisir de conduite.

Véhicule statutaire

Connu pour son châssis affuté, le CLA Shooting Brake est un véhicule comme on n’en fait (presque) plus. Dynamique, nerveux, agréable en toutes circonstances malgré un amortissement plutôt ferme, ce break de chasse ne s’amollit pas en carburant partiellement à l’électricité.

Alliant métaux, tissus ou cuirs, la présentation intérieure est toujours aussi léchée. Hélas, elle a légèrement perdue de sa superbe à force d’être copiée – ou imitée – par nombre de concurrents. Doté en option de la navigation avec réalité augmentée, l’excellent système multimédia MBUX reste une référence et un précieux allié au quotidien.

S’étirant sur 4,68 mètres, le CLA Shooting Brake est un excellent véhicule statutaire pour collaborateurs méritants. Reste qu’à près de 50 000 euros l’exemplaire en PHEV, l’équipement de série pourrait être plus généreux et la liste d’options plus courte.