Estelle Pery rejoint les effectifs de Mobilize

À compter du 17 janvier prochain, Estelle Pery rejoindra Mobilize, la marque de Renault dédiée à la mobilité, comme directrice qualité et satisfaction client.

Diplômée de l’école de commerce de Lille, Estelle Pery a débuté sa carrière en 1996 au sein du groupe Axa comme responsable d'équipes puis consultante, avant d’intégrer BNP Paribas huit ans plus tard. En 2007, elle rejoint GE Money Bank où elle a été nommée directrice de la relation client en 2014, puis directrice des opérations et du cash de Crédit Mutuel-CIC Leasing Solutions l’année suivante. En 2019, elle prend la direction service clients et qualité de LeasePlan France, poste qu’elle occupera jusqu’à son arrivée chez Mobilize, le 17 janvier prochain.

En tant que directrice qualité et satisfaction client chez Mobilize, Estelle Pery aura pour mission de définir et mettre en place des processus visant à garantir une qualité continue des produits et services de la marque, mais aussi de s’assurer de la satisfaction de l’ensemble des clients par la construction d'un parcours client fluide sur de multiples points de contact.

La nouvelle collaboratrice intègrera le comité de direction de Thierry Charvet, directeur qualité de Renault Group, ainsi que celui de Mobilize, sous l’égide de Clotilde Delbos, directeur général de la marque Mobilize à laquelle elle reportera.