Et pourquoi pas se diversifier vers le covering ?

Avez-vous déjà entendu parler du covering ? C’est une spécialité qui consiste à appliquer sur la carrosserie un film adhésif de décoration avec un imprimé réalisé à la demande. Cela permet de personnaliser de manière partielle ou totale un véhicule, le tout assez simplement et de manière moins onéreuse que de refaire une peinture. Avec le progrès des matières industrielles et l’intérêt croissant dans la personnalisation des véhicules, cette activité se développe en France.

Depuis 2006, le site de vente en ligne français, variance-auto.com, a fait du covering sa spécialité avec la vente de films. La boutique a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de 1,5 million d’euros et connaît une croissance à deux chiffres sur les cinq dernières années. La e-boutique propose plus de 130 références de produits dont les marques 3M et Avery, arrivée au catalogue dernièrement.

Tous les produits proposés par le site sont sur-mesure, pré-découpés et thermoformés pour s’adapter avec justesse au modèle du véhicule à décorer et à ses courbes. Cela garantit un rendu final sans plis ni bulles d’air. Le site propose un service graphique pour personnaliser les films et plus des textures déjà disponibles.

« Le covering est devenu une tendance très populaire dans le monde de l’automobile. Il offre également une protection de la peinture du véhicule. La flexibilité est un autre avantage du covering. Cette technique de personnalisation est réalisée de manière temporaire et peut être enlevée à tout moment, ce qui est très pratique si l’on souhaite changer de style ou si l’on souhaite vendre son véhicule, par exemple », commente Amandine Labalme, responsable marketing.

Une proposition de diversification pour les pros

Si variance-auto.com est de prime abord plutôt orienté grand public, avec des tutos et des guides, ses offres concernent aussi naturellement les poseurs professionnels qui souhaitent diversifier leur activité. Un espace leur est dédié sur le site où il suffit d’ouvrir un compte. L’offre s’adresse aux carrossiers, spécialistes du vitrage ou encore aux centres de lavage. Le site forme à la pose, livre en 48 heures et applique des remises spécifiques. Selon Amandine Labalme, le covering partiel d’un élément peut rapporter entre 200 et 300 euros. Dix fois plus si on parle d’un covering total d’un véhicule.