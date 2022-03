ETAI et Inovaxo (Infopro Digital Automotive) certifiés Qualiopi

Infopro Digital Automotive (marques ETAI et Inovaxo), éditeur de logiciels et de données à destination de l’après-vente automobile, indique avoir reçu la certification officielle Qualiopi pour ses formations. Cette certification nationale est une garantie de qualité et de transparence quant aux formations dispensées. Elle est obligatoire depuis le 1er janvier 2022 pour pouvoir faire bénéficier ses stagiaires des fonds publics ou mutualisés, notamment l’Opco. Ainsi, les programmes de formation seront susceptibles de figurer sur la plateforme Mon compte formation et pourront être financés par le Compte personnel de formation (CPF). Obtenue pour une durée de 3 ans, cette certification comprend un audit de suivi réalisé après 18 mois.

L'offre de formation d'Infopro Digital Automotive a été pensée et développée pour permettre aux réparateurs, centres-autos et distributeurs de pièces et pneumatiques de tirer le meilleur parti des solutions telles que les catalogues de pièces, les logiciels de méthodes et données techniques, ou les ERP dont ils sont utilisateurs. Elle se veut résolument opérationnelle à travers un programme en trois volets : formation initiale, formation complémentaire et prise en main. En 2021, les formations ont reçu une note de satisfaction moyenne de 8,1 sur 10.