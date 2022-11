États-Unis : Hyundai injecte près de 6 milliards d'euros dans une usine pour VE

Hyundai Metaplant America (HMGMA) sera opérationnelle à compter du premier semestre 2025. C’est l’objectif que s’est fixé Hyundai dans le cadre de la construction d’une usine sur le mégasite du comté de Bryan, aux États-Unis. L’entreprise coréenne et ses fournisseurs affiliés prévoient de produire une vaste gamme de véhicules électriques sous les marques Hyundai, Kia et Genesis et d’établir une nouvelle usine de production de batterie. Annoncé il y a cinq mois, le projet représente un investissement de 5,6 milliards d’euros. A terme, le site devrait être économiquement profitable pour la région : il devrait générer une production annuelle de 300 000 unités, ainsi que 8 100 emplois. « Aujourd’hui, nos véhicules électriques comptent parmi les meilleurs du marché, et à travers ce partenariat, nous sommes déterminés à devenir un leader mondial de l’électrification, de la sécurité, de la qualité et du développement durable, souligne Euisun Chung, président exécutif de Hyundai Motor Group. Avec Hyundai Motor Group Metaplant America, nous poursuivrons notre transformation pour passer du statut de simple constructeur automobile à celui de premier fournisseur mondial de solutions de mobilité ».

Se hisser dans le top3 des fournisseurs de VE

Hyundai Motor Group entend devenir un leader de la transition vers la mobilité électrique sur le marché automobile américain grâce à son nouveau site de production. Le groupe accélère ses efforts d’électrification et s’est fixé pour objectif de vendre 3,23 millions de VE par an d’ici 2030. Pour ce faire, il prévoit d’établir un réseau de production de VE au niveau mondial, qui assurera un approvisionnement stable dans le monde entier. Grâce à l’augmentation de ses capacités de production de VE et de batteries aux États-Unis, le groupe entend demeurer parmi les trois premiers fournisseurs de VE aux États-Unis.