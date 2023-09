Étoile du Maine convoite un site Mercedes-Benz à Bordeaux

Selon une publication de l’Autorité de la Concurrence, le groupe Étoile du Maine, filiale du groupe BPM (Bornhauser Performances Motors Group), envisagerait de reprendre un point de vente Mercedes-Benz situé à Bègles, près de Bordeaux (33) et piloté par Marc Frank, président Mercedes-Benz Paris Bordeaux.

Fondé et dirigé par Patrick Bornhauser, le groupe Étoile du Maine opère entre l’Ile-de-France et les Pays de la Loire, en passant par la Bretagne. Il est également installé à Monaco et en Suisse, portant ainsi à 110 le nombre total d’établissements dans son réseau.

Un mariage solide

De plus, l’entité est déjà présente aux portes de Bordeaux avec Mercedes-Benz et Aston Martin. Ainsi, si ce rachat est accepté, le groupe renforcera son partenariat avec la marque allemande, puisqu’il la représente déjà au sein de 34 concessions.

Composé d’une armée de 2 000 collaborateurs, Étoile du Maine représente 17 marques automobiles (Abarth, Alfa Romeo, AMG, Aston Martin, Bentley, Ferrari, Fiat, Hyundai, Jaguar, Jeep, Land Rover, Maserati, McLaren, Mercedes-Benz, Smart, Suzuki, Volvo) et 2 marques de moto (Ducati, Indian). Il s’est aussi spécialisé dans le véhicule utilitaire et industriel avec Mercedes-Benz, Iveco, Iveco Bus, Kasssbohrer, Fuso, Unimog, Evobus et Fiat Professional. L’an passé, le groupe a vendu 12 011 véhicules neufs et 11 100 véhicules d’occasion, générant un chiffre d’affaires de 1,2 milliards d’euros. Le groupe s’est ainsi classé à la 26e position dans notre Top 100 de la distribution automobile.