« Être un loueur premium, c’est savoir accompagner les changements sociétaux », explique Jean-Philippe Doyen (Sixt)

L’Automobile & L’Entreprise : Comment se porte l’activité de Sixt depuis le début de l’année 2023 ?

Jean-Philippe Doyen : Le groupe a enregistré près de 20 % de croissance au niveau mondial. L’activité est très soutenue dans l’ensemble des pays mais peut-être plus particulièrement encore Amérique du Nord et en Allemagne. Cette croissance à deux chiffres intervient dans un environnement encore très difficile pour le marché, même si la période Covid est derrière nous. Quoiqu’il en soit, la dynamique est bonne. Chez Sixt, il y a une volonté claire de continuer à investir pour notre croissance, et cela passe par l’expansion géographie. Sixt s’est installé cette année au Canada et l’entreprise poursuit son développement dans le premier marché mondial que sont les États-Unis.

« 40 % de la flotte française de Sixt est électrifiée »

L’Automobile & L’Entreprise : Et concernant le marché français ?

​Jean-Philippe Doyen : En France, on continue à densifier notre réseau avec l’ouverture d’une dizaine d’agences supplémentaires environ au cours des prochains mois. On investit sur le plan régional mais aussi dans nos produits. On déploie partout dans le monde de nouvelles solutions qui permettent de digitaliser et de fluidifier le parcours client, avec le « Sixt Mobile Check-In » qui permet au client d’effectuer une grande partie des étapes du parcours client en ligne puis de se rendre directement sur le parking et récupérer les clés du véhicule sans passer au comptoir. Enfin, on continue à investir dans nos agences, dans nos équipes, dans nos campagnes marketing pour mettre en avant notre flotte électrifiée notamment. Sixt est le loueur qui a le plus investi dans l’électrification de sa flotte avec aujourd’hui près de 40 % du parc français (22 % du parc mondial) électrifié. Sixt est donc aujourd’hui en avance sur les quotas de véhicules propres inscrits dans la loi d’Orientation des mobilités (LOM). Cependant, la demande en matière de véhicule électrique n’est pas encore au niveau de la demande en véhicules thermiques. Mais, on considère qu’être premium c’est aussi accompagner les changements sociétaux et faire preuve de pédagogie.

L’Automobile & L’Entreprise : La saison estivale est lancée : quelles sont les grandes tendances de cette année ?

​Jean-Philippe Doyen : La demande touristique pour l’été semble forte puisque les compagnies aériennes augmentent leurs capacités. Les chaînes hôtelières et les croisiéristes s’attendent à une bonne saison. On est donc plutôt optimistes pour la saison qui se présente. Concernant les durées de location, elles n’ont pas tellement évolué par rapport à l’an dernier et sont d’ailleurs relativement stables années après années tandis que les destinations balnéaires sont toujours les plus recherchées et enregistrent le plus fort pic d’activité pendant l’été.

« La demande estivale nécessite une légère gymnastique logistique pour mettre les bons véhicules là où il faut »

L’Automobile & L’Entreprise : Comment l'avez-vous préparée ?

​Jean-Philippe Doyen : Pour préparer cette saison estivale, Sixt a investi dans ses structures d’accueil et notamment dans les salons Sixt Diamond, où nos clients les plus fidèles peuvent récupérer leurs clés et se ressourcer, à la manière des salons grands voyageurs dans les gares ou des lounges des aéroports internationaux. Enfin, la demande d’été n’étant pas toujours située aux mêmes endroits qu’en dehors des pics estivaux, cela nécessite une légère gymnastique logistique pour mettre les bons véhicules là où il faut.

L’Automobile & L’Entreprise : Des comparateurs et certaines plateformes de location en ligne annoncent des tarifs de location en baisse cette année par rapport à l’an dernier. Qu’observez-vous ?

​Jean-Philippe Doyen : Il est encore trop tôt pour connaître la moyenne des prix pratiqués. Ces derniers sont liés au marché et donc à la demande. De plus, l’ensemble du marché de la location fait face à un phénomène d’inflation assez significatif. Tous les postes de dépense sont touchés. Les tarifs des véhicules ont connu de fortes hausses tandis que les remises se sont effritées, le coût de la logistique et des livraisons notamment a fortement augmenté ainsi que celui de la maintenance des véhicules. Aussi, les tarifs de location ne peuvent objectivement pas revenir à ceux pratiqués il y a quelques années. Comme il existe une forte concurrence sur notre marché, chacun des acteurs met un point d’honneur à proposer les meilleurs tarifs à ses clients : il y a donc une certaine stabilisation des tarifs par rapport à ce qu’on avait pu connaître l’an passé.

L’Automobile & L’Entreprise : L'inflation pèse sur vos activités mais vous continuez d'investir dans vos infrastructures, dans vos outils mais aussi dans votre flotte de véhicules...

​Jean-Philippe Doyen : Nous mettons un point d’honneur à proposer des véhicules récents et bien équipés. De par son positionnement, Sixt est le loueur qui offre la plus grande proportion de véhicules issus des catalogues des constructeurs premium (Audi, BMW, Mercedes-Benz, Jaguar, Land Rover, Volvo, …) et nous sommes de très loin le premier acheteur, dans notre secteur, de leurs véhicules. Nous avons d’ailleurs renouvelé une grande partie de notre flotte en début d’année, profitant d’une tendance à l’amélioration, sur le marché automobile, des volumes disponibles pour le canal des loueurs courte durée (LCD).

L’Automobile & L’Entreprise : Comment se positionne désormais Sixt auprès de la clientèle BtoB ?

​Jean-Philippe Doyen : Sixt a clairement progressé en parts de marché auprès de la clientèle professionnelle au cours des dernières années. Nous sommes leaders à l’échelle européenne et challenger aux États-Unis. La fréquence de voyages professionnels a baissé (les entreprises ont davantage recours aux visioconférences) : la demande n’est donc pas revenue à son niveau d’avant Covid, mais elle reste quand même très forte. Entre-temps, nous avons développé des services différents, que les autres loueurs ne proposent pas, et renforcé l’accueil des clients BtoB. Tous les commerciaux de terrain sont désormais épaulés par des équipes de sédentaires dédiées à la clientèle BtoB afin d’accompagner les besoins de location, répondre à leurs questions et leur prodiguer certains conseils. On travaille également avec certains grands comptes sur leur bilan carbone. On organise des séances de découverte de la mobilité électrique en entreprise.

L’Automobile & L’Entreprise : De nouveaux services ont-ils vu le jour à destination des clients professionnels ?

​Jean-Philippe Doyen : Une des grandes nouveautés c’est l’offre Sixt + [également proposée en BtoC, ndlr]. Il s’agit d’un abonnement automobile permettant de rouler un mois ou plus, sans engagement. Sixt propose également différentes formules aux clients BtoB permettant soit de bénéficier de remises sur les prix publics, soit d’obtenir des tarifs stables à l’année.

L’Automobile & L’Entreprise : Comment se positionne Sixt par rapport aux nouveaux outils de mobilité (crédit ou forfait mobilité) proposés dans les entreprises ?

​Jean-Philippe Doyen : On est le seul loueur à proposer d’autres solutions de mobilité via une plateforme numérique. Depuis l’application Sixt One, les clients ont la possibilité de souscrire à un abonnement automobile ou de réserver une location classique mais aussi un véhicule en autopartage avec le service Sixt Share [disponible en Allemagne et aux Pays-Bas, ndlr] ou encore avoir accès à des offres de mobilité douce intégrées (vélos ou trottinettes électriques en libre-service). L’onglet Sixt Drive permet de réserver des véhicules avec chauffeur (VTC). Des clients BtoB choissisent cette plateforme et décident d’allouer un budget mobilité à leurs collaborateurs plutôt que de leur fournir un véhicule de fonction.

Chez Sixt, « la prestation de recharge électrique peut être intégrée au coût de la location »

L’Automobile & L’Entreprise : Vous avez évoqué la transition énergétique du parc roulant : quel accueil réservent les clients aux modèles zéro émission ? Qu’est-ce que cela change à leurs habitudes ?

​Jean-Philippe Doyen : L’accueil est plutôt très bon et le fait d’avoir des véhicules 100 % électriques en parc permet à certains clients de goûter en conditions réelles à la mobilité zéro émission, d’essayer les modèles qu’ils convoitent. Ce qui change, c’est bien sûr la recharge des véhicules. Nous proposons toujours les véhicules avec leur batterie chargée au plus haut niveau possible et demandons à ce qu’ils soient retournés avec au moins 80 % de charge. Si ce n’est pas le cas, cela peut donner lieu à facturation. En matière de recharge, nous proposons aussi plusieurs solutions. La prestation de recharge peut être intégrée à la location. C’est-à-dire qu’il n’y a pas d’obligation de recharge pour le client mais si celui-ci doit recharger la batterie ou désire le faire, il en a la possibilité auprès de nos réseaux partenaires. Dans ce cas-là, les coûts sont directement facturés à Sixt. En parallèle, nous proposons aussi des cartes de recharge [valables sur le réseau Shell Recharge, ndlr] aux clients qui en sont dépourvus pour faciliter cette opération. L’électrification de nos agences et parcs est un chantier qu’on a lancé assez tôt. Sixt a investi plusieurs dizaines de millions d’euros pour s’équiper en bornes de recharge, mais nous sommes parfois dépendants des gestionnaires d’infrastructures (aéroports, gares, parkings) quant à leur déploiement. D’ici la fin de l’année, on aura équipée l’ensemble des agences qui peuvent l’être.