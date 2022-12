Euro NCAP délivre 5 étoiles à l’ID.Buzz et au MG4 mais pas à la Peugeot 408

Comme le souligne Michiel van Ratingen, secrétaire général d'Euro NCAP : « 2022 a été l'une des années les plus chargées d'Euro NCAP et nous avons vu beaucoup de nouveaux constructeurs automobiles et de nouvelles technologies. » En témoigne le panel de véhicules testés pour conclure l’année. Au sein de ce groupe automobile on retrouve en effet des voitures de marques chinoises (au nombre de trois : Chery, MG et Maxus), des compactes (Skoda Octavia), des familiales, des tout-terrain (Ford Ranger et Volkswagen Amarok), des monospaces, des véhicules de luxe (dont le Lucid Air, le Lexus RX et le Mercedes-Benz GLC) et même le combi ID.Buzz.

Volkswagen a en effet ressuscité son emblématique et vintage van en une version 100 % électrique. En plus d’être original et de titiller la corde nostalgique des consommateurs, l’ID.Buzz se révèle aussi sécuritaire en décrochant 5 étoiles. Il remporte même son meilleur taux de satisfaction sur la protection des adultes à bord avec 92 % quand ses aides à la conduite atteignent 90 % et la protection des enfants 87 %. Seule la protection des usagers vulnérables de la route dégringole à 60 % à cause d’une « protection de la tête très mitigée » et d’une protection du bassin au niveau du pare-chocs « presque totalement médiocre ».

L’autre modèle branché phare de ce groupe d’évaluation, la MG4 Electric, affiche de son côté des résultats n’égalant pas certaines performances de l’ID.Buzz mais se voulant plus homogènes avec 83 % de satisfaction pour la protection des adultes, 80 % pour celle des enfants, 78 % envers les Adas et 75 % sur le créneau de la protection des usagers vulnérables de la route. En somme, « l'habitacle de la MG 4 Electric a su rester stable lors du test de déport frontal » et « des tests sur les sièges avant et les appuie-têtes ont démontré une bonne protection contre les coups de fouet cervicaux en cas de choc arrière. » Sans oublier que « la MG 4 Electric dispose d'un système eCall avancé qui alerte les services d'urgence en cas de crash et un système qui applique les freins pour éviter les collisions secondaires », commente l’Euro NCAP dans son rapport.

Trois modèles légèrement en dessous

Sur les 14 voitures testées, seules trois n'ont pas obtenu la note de sécurité maximale de 5 étoiles de la part de l'organisation de sécurité Euro NCAP. Parmi elles, la berline familiale Peugeot 408, en lice pour le prix de « Voiture de l’Année 2023 » face au Renault Austral. Le modèle du lion rate la plus haute distinction en raison d’un système de freinage d’urgence automatique (AEB) qui « n'a fonctionné que marginalement dans les tests de sa réponse à d'autres véhicules », lui valant un taux de satisfaction d’Adas de 65 %.

La citadine Ford Puma et le petit monospace Volkswagen Touran, deux réévaluations de voitures vieillissantes mais mises à jour, ont elles aussi eu droit à seulement 4 étoiles parce que « les consommateurs européens exigent toujours les plus hauts niveaux de sécurité », justifie Michiel van Ratingen. Vingt-cinq ans après sa création, Euro NCAP envisage ainsi de durcir ses protocoles pour 2023 afin de « continuer à atteindre des niveaux de sécurité toujours plus élevés et apporter de nouveaux défis passionnants et difficiles à l'industrie automobile », annonce sans détour secrétaire général d'Euro NCAP.