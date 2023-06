Euro NCAP : les dernières générations d'assistance à la conduite font forte impression

Depuis plus de trois ans, Euro NCAP évalue les systèmes de conduite assistée dans le cadre de son programme de notation, et les résultats témoignent de performances remarquables. Parmi les véhicules qui se démarquent dans son classement 2023, on retrouve le Renault Austral, le Nissan Ariya et l'Alfa Romeo Tonale, tous cités en tant qu'exemples de réussite.

Euro NCAP mène des tests approfondis pour évaluer la performance des véhicules dans plusieurs domaines clés, tels que la direction, le freinage, la collaboration avec le conducteur et la capacité à éviter les situations potentiellement dangereuses. Les évaluations portent également sur les informations fournies au conducteur.

Les systèmes de conduite assistée Renault Austral et Nissan Ariya se distinguent

Euro NCAP met en avant les performances des systèmes Active Driver Assist du Renault Austral et ProPILOT Assist du Nissan Ariya , leur attribuant la note « Très bien ». Le système Austral de Renault obtient les meilleurs scores parmi tous les systèmes de conduite assistée de la marque testés jusqu'à présent. Ces deux véhicules se distinguent par leur excellente collaboration avec le conducteur et leur capacité à réagir de manière adaptée aux différentes caractéristiques de la route, en ajustant notamment la vitesse dans les virages et les ronds-points plus étroits.

Note modérée du système Active Driving Assist de l'Alfa Romeo Tonale

Bien que le système Active Driving Assist de l'Alfa Romeo Tonale ait été jugé équilibré en termes d'assistance et d'engagement du conducteur, des références trompeuses à l'automatisation ont légèrement impacté sa note. Le système a obtenu une note modérée mais néanmoins satisfaisante en matière de sécurité.

Performance exceptionnelle de l'Active Distance Assist Distronic de la Mercedes-EQ EQE

Parmi tous les modèles et équipements testés, l'Active Distance Assist Distronic de la Mercedes-EQ EQE a été identifié comme le plus performant, se distinguant par ses résultats exceptionnels.