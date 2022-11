Euro NCAP : les Nissan Ariya, Tesla Model S, Hyundai Ioniq 6 et Renault Austral auréolés de 5 étoiles

Plus d’une dizaine de marques représentées et 44 étoiles attribuées en tout, voilà le bilan de la dernière salve en date de véhicules jugés par l’organisme indépendant d’évaluation de la sécurité automobile.

Avec seize voitures notées, l’Euro NCAP a dévoilé les résultats de son plus grand groupe de voitures ayant passé les crash-test cette année. Et puisqu’un record ne vient jamais seul, c’est également l’une des meilleures promotions puisque sur l’ensemble du panel, seul un modèle n’a pas obtenu la note maximale de 5 étoiles mais le score honorable de 4/5. De belles performances qui ne seront pas aussi faciles à atteindre l’an prochain pour les constructeurs puisque, en 2023, « les protocoles Euro NCAP deviendront plus stricts et poseront des défis accrus pour le développement des véhicules », a affirmé le Dr Michiel van Ratingen, secrétaire général d'Euro NCAP.

Appartenant à un large éventail de segments, allant des voitures familiales aux compactes en passant par les véhicules tout-terrain, les moutures proposées à l’évaluation étaient également diverses en termes de marque et d’origine. Le Renault Austral français côtoyait ainsi son cousin japonais Nissan Ariya mais aussi l’Américaine Tesla Model S, l’Allemande Smart #1, l’autre nippon Toyota bZ4X, la Coréenne Hyundai Ioniq 6 ou le nouveau venu chinois NIO ET7. Celui-ci, en plus de démontrer de solides atouts en matière de protection des adultes passagers (91%) et d’ADAS (95%), a aussi décroché d’excellentes notes au récent classement Green NCAP.

Pourvu d’équipements sécuritaires efficaces, le Renault Austral affiche des résultats cohérents et constants, tournant autour des 85%. Il pèche toutefois un peu sur le point de la protection des usagers vulnérables de la route avec seulement 69% de taux de satisfaction à cause de zones de protection faible et médiocre à la base du pare-brise et sur les montants rigides de celui-ci. La Tesla Model S, de son côté, ne connaît pas de résultats en dessous des 85% quand le plus « mauvais » score du Toyota bZ4X s’élève, lui, à 79% et celui du petit SUV de Nissan à 74%. Enfin, la berline électrique de Hyundai accuse un taux de 66% en raison d’une protection de la tête faible lors d’une collision avec un piéton.

La DS 9 un peu en dessous

Bien que devant refléter le savoir-faire et le prestige à la Française, la berline haut de gamme du groupe DS se démarque en étant le seul modèle à ne pas se voir attribuer 5 étoiles.

La faute à « un système de freinage d'urgence autonome (AEB) [qui] s'est avéré marginal lors des tests de réaction aux autres véhicules », justifie l’Euro NCAP. De même, « la voiture dispose d'un système de détection de la fatigue du conducteur mais, comme celui-ci n'est pas activé par défaut au début du trajet, il ne répondait pas aux exigences de l'Euro NCAP », poursuit l’organisme dans son commentaire. Par conséquent, si la DS 9 obtient un taux de satisfaction de 86% pour la protection des enfants à bord, elle ne décroche que 67% pour sa dotation d’aides à la conduite.