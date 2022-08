Eurocell va construire une usine de batteries électriques en Europe

Le groupe anglo-coréen Eurocell annonce qu’il compte ouvrir une première gigafactory de batteries électriques en Europe, les Pays-Bas tenant désormais la corde. La production devrait débuter en 2023 et les batteries stationnaires de stockage seront privilégiées dans une première phase.

Dans la foulée de l’annonce surprise du groupe chinois CATL d’ouvrir une deuxième usine de batteries pour véhicules électriques en Europe, en Hongrie via un investissement de plus de 7 milliards d’euros après une première implantation en Allemagne, le groupe anglo-coréen Eurocell indique vouloir produire des batteries aux Pays-Bas dès 2023. L’objectif est de prendre position sur le marché des batteries de stockage et sur l’écosystème de l’e-mobilité en Europe.

40 millions de cellules de batteries électriques en 2025

La production devrait débuter dès 2023 pour atteindre sa capacité maximale en 2025, soit 40 millions de cellules. Le projet correspond à un investissement initial de 800 millions d’euros, puis de 2 milliards d’euros à l’horizon 2028.

« Les Pays-Bas veulent être les leaders de la politique climatique en Europe avec une stratégie très claire de réduction des émissions dans l’industrie », souligne Nick Clay, directeur commercial EMEA d’Eurocell, pour expliquer le choix du groupe qui étudiait aussi une possible implantation au Royaume-Uni ou en Espagne.