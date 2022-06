Eurofleet Tyres & Services se met à la page de l’électrique

Afin d’accompagner la transition énergétique des entreprises, où 30 % du parc professionnel est déjà électrifié, le réseau Eurofleet Tyres & Services étend son offre avec des services spécifiquement dédiés aux véhicules électriques et hybrides, tels que des points de contrôle adaptés, la vérification de l’état des batteries et des dispositifs de freinage (disques, plaquettes et amortisseurs).

Pour ce faire, toutes les équipes ont reçu une formation et une habilitation afin de pouvoir intervenir sur l’ensemble des véhicules électrifiés en toute sécurité. Un référent véhicules électriques intervient également dans chacun des centres. De nombreux tests sont en cours dans le réseau pour mieux appréhender le marché du véhicule électrique dans son ensemble, et aussi les nouvelles solutions de mobilité (vélo et autres deux et trois roues électriques). Des partenariats sont notamment en cours avec des constructeurs de mobilité électrique qui cherchent des solutions d’après-vente sur tout le territoire.

Pour s’adapter à ces nouveaux usages, le spécialiste de l’entretien des flottes souhaite également compléter son offre par l’installation de bornes de recharge dans chacun de ses 900 centres français. Ce projet fait écho au partenariat signé en 2021 entre le pneumaticien Bridgestone (maison-mère du réseau) et la société EV BOX, un des fournisseurs de solutions de recharge. L’ambition du manufacturier vise l’installation d’environ 3 500 bornes dans l’ensemble du réseau de distribution et des centres d’entretien européens de Bridgestone.

Eurofleet Tyres & Services compte actuellement 900 centres répartis entre les enseignes Speedy, Côté Route et First Stop. Le groupement ambitionne les 1 200 centres à horizon 2025, notamment grâce au réseau de franchise des enseignes.