Euromaster déploie un dispositif spécial pour préparer le pic d’activité lié à la loi Montagne

Si les températures douces de cette fin de saison estivale semblent indiquer le contraire – certes, la pluie est au rendez-vous au moment où ces lignes sont écrites –, l’hiver approche à grand pas. Et les automobilistes ont souvent tendance à l’oublier, avant de s’y prendre au dernier moment pour préparer leur véhicule à ces changements de conditions météorologiques, qui impliquent subséquemment une menace accrue d’accident sur la route. D’après le dernier sondage commandé par le Syndicat du pneu, 91 % des automobilistes interrogés se déclarent pleinement conscients des risques encourus à rouler avec des pneus mal adaptés à la météo. Néanmoins, ils ne sont plus que 64 % à estimer utile de chausser des pneus spéciaux en hiver.

Sachant que les prises de conscience tendent toujours à intervenir dans les derniers moments précédents, par exemple, un départ en vacances, Euromaster déploie un dispositif spécial de sensibilisation. L’objectif à la fois d’assurer la sécurité des conducteurs mais également d’être en conformité avec la loi Montagne dès sa mise en place, du 1er novembre au 31 mars pour la troisième année. Ainsi, le plan baptisé Edelweiss – du nom de cette plante à fleurs que l’on retrouve en altitude – consiste notamment en une organisation spécifique et en un renforcement majeur des effectifs dans les 64 centres auto Euromaster implantés dans les zones de massifs couvertes par l’application de la législation, à savoir les Alpes, la Corse, les Pyrénées ainsi que les Massif central, jurassien et vosgien. Dans les chiffres, cela représente une multiplication par cinq du nombre d’employés dans ces zones par rapport au reste de l’année.

Anticiper pour désengorger au moment venu

La période hivernale est marquée par un volume d’appels téléphoniques à destination des centres d’entretien trois fois plus important. Pour anticiper cela, Euromaster mobilise à la fois des collaborateurs d’autres zones tout en recrutant près d’une centaine d’équipiers intérimaires. « Notre positionnement auprès des professionnels nous permet de déployer une organisation dédiée pour garantir la mise à disposition de toutes les gammes de pneumatiques auprès de nos clients, dans les meilleures conditions logistiques et opérationnelles dans nos centres et cela dès le début du mois de septembre », précise Marc Frustié, directeur général d’Euromaster France dans un communiqué. Si la sensibilisation est bien réalisée, elle permettra d’encourager les clients professionnels comme particulier à anticiper l’hiver arrivant, et donc de désengorger les ateliers et hot-lines lors du pic d’activité. Il ne faut « laisser aucun client au bord de la route », appose Marc Frustié.