Euromaster de nouveau élu meilleur centre auto de l'année

Le cabinet d'étude Inma Stratmarketing SL récompense chaque année le Meilleur Centre Auto en se basant sur une étude menée, cette année, auprès de 4 500 automobilistes français sur huit critères : la qualité du service, l'assortiment des produits, le professionnalisme du personnel, l'accueil et l'amabilité du personnel, l'ambiance et la propreté du centre auto, les offres et les promotions, le niveau des prix et le rapport qualité-prix. Et c'est Euromaster France qui remporte une nouvelle fois le trophée de Meilleur Centre Auto de l'année 2022. L'enseigne voit également sa note générale progressée avec 8,52/10 cette année, contre 8,31 /10 l'an dernier.

Pour mémoire, l'expérience client de qualité fait partie des quatre piliers de la politique RSE de l'enseigne. Stéphanie Decompois, directrice marketing, communication et digital d'Euromaster France, commente : « La satisfaction client est une composante essentielle de l'ADN d'Euromaster. […] Cette sixième distinction récompense le cœur mis à l'ouvrage par nos collaborateurs et collaboratrices afin d'assurer un haut niveau de service pour nos clients. »